Ce rôti de pot du Mississippi fumé est parfait pour une soirée fraîche

Rôti de pot pour le dîner est toujours une excellente idée. C’est une idée encore meilleure lorsqu’il est fumé à la perfection et parfaitement assaisonné de paprika, d’ail granulé, de poudre d’oignon et plus encore. Cette recette de OrWhateverYouDo.com reçoit également un bon coup de pouce grâce à l’ajout d’une arme secrète de saveur : le mélange au jus de sauce.

« Le rôti du Mississippi est un grand changement par rapport à votre jeu de rôti traditionnel », explique Nicole Johnson de OrWhateverYouDo.com. « Pepperoncini donne un bon coup de fouet au résultat final, et vous allez vouloir vous assurer d’avoir un bon du pain croustillant pour absorber cet excès de sauce. »

Pour info : cette recette est réalisée sur un gril à granulés, également appelé fumoir à granulés.

Si vous n’avez pas l’un de ces cuiseurs d’extérieur qui emprisonnent une tonne de saveurs fumées et grillées dans chaque plat, Johnson note que cela peut également être fait au four. Suivez simplement les mêmes instructions énumérées ci-dessous.

Rôti de pot du Mississippi fumé par Nicole Johnson, OrWhateverYouDo.com

Donne 8 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 5 heures

Ingrédients:

Rôti de paleron de bœuf de 5 livres1 cuillère à café de sel1 cuillère à café de paprika1 cuillère à café de poudre d’oignon1 cuillère à café de poivre noir8 poivrons entiers pepperoncini1 sachet de mélange de sauce au jus1 sachet de mélange de vinaigrette ranch sèche ½ cuillère à café d’ail granulé¼ tasse de carottes hachées1 bâton de beurre salé ½ tasse d’eau

Instructions:

Nicole Johnson de OrWhateverYouDo.com partage sa recette de « Rôti de pot fumé au Mississippi » avec Fox News. (OuWhateverYouDo.com)

Assaisonner la viande avec du sel, du paprika, de la poudre d’oignon et du poivre noir. Préchauffez une poêle en fonte ou allumez votre Blackstone (ou une autre plaque chauffante à dessus plat) et faites bien saisir les deux côtés de la viande.Préchauffez votre gril à granulés ou votre four à 275 °F. moule à bords hauts en papier d’aluminium. Versez le pepperoncini, le jus, le mélange de vinaigrette ranch, l’ail, les carottes, le beurre et l’eau.Mettez le shebang entier sur le gril, fermez le couvercle et laissez-le rouler.Vérifiez le rôti toutes les heures environ, et ajustez le placement sur le griller au besoin. Vous voulez éviter les points chauds pour que rien ne brûle. Cela ne devrait pas, mais avec un feu vif, vous devez faire attention. Continuez la cuisson jusqu’à ce que la viande atteigne 200-205 °F et qu’elle soit tendre à la fourchette.Servir avec une purée de pommes de terre, du riz beurré et/ou du pain frais.

