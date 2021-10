Ce rouleau facial absorbant l’huile à 10 $ a 14 700 avis Amazon cinq étoiles

Découvrez ces critiques élogieuses des acheteurs Amazon.

Un client a déclaré : « Ce dispositif roulant est comme de la magie pure. Ou du vaudou ?! Vous le faites simplement rouler autour de vos zones grasses et BOUM, l’huile disparaît comme par magie dans la balle pour ne plus jamais être vue ! C’est un article que #tiktokmademebuyit à coup sûr ! «

« Tout d’abord, si vous avez la peau extrêmement grasse, c’est. C’est. J’étais tellement fatigué d’avoir de la poudre buvard / des lingettes. C’était du gaspillage et laissait toujours des résidus sur mon visage. Non seulement c’est abordable, mais c’est lavable, ce qui aide vous économisez de l’argent et gaspillez moins », a écrit un client.

« Mon visage produit plus d’huile que BP et ce petit gadget pratique a pu tout aspirer ! J’aime le fait qu’il soit lavable et que je n’ai plus besoin d’utiliser 3 papiers buvard pour absorber toute la production d’huile de mon visage », un client évalué.

Un autre acheteur a écrit : « Incroyable ! J’ai la peau très grasse et je suis toujours brillant. Je déteste ces papiers buvards, c’est tellement mieux ! Je le roule sur mon visage plusieurs fois par jour et en quelques secondes ma peau est à nouveau mate. . De plus, c’est comme un bon petit massage du visage quand je le fais. C’est super facile à démonter pour nettoyer, et après avoir utilisé de l’eau chaude et mon nettoyant pour le visage, il sèche assez rapidement, même si je le laisse généralement reposer toute la nuit . Je le recommande vivement !! Je vais en acheter plus pour pouvoir les laisser tous sur le sac à main, le sac à langer, la salle de bain, la voiture ! «