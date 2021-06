Ce routeur 4G est idéal pour télétravailler où que vous soyez, et il coûte également moins de 50 euros | La technologie

in

Si vous ne voulez pas faire fondre le débit de votre téléphone, se doter d’un routeur 4G est une bonne option pour cet été, notamment pour ceux qui vont télétravailler depuis leur résidence secondaire.

À l’approche de l’été, de nombreuses personnes font leurs valises pour se rendre dans leur résidence secondaire, que ce soit à la plage, en ville ou pour rendre visite à leur famille. Avec le télétravail, cela ne veut pas toujours dire qu’on est en vacances, et c’est qu’en emportant son portable on peut aussi emmener son travail partout où l’on va.

Cependant, dans de nombreux cas, ce qui n’est pas à portée de main, c’est Internet, ou plutôt : un routeur avec une connexion réseau, et vous pouvez toujours partager des données mobiles, bien que cela ne soit sûrement pas viable pendant longtemps. C’est pourquoi c’est une bonne idée d’emporter un routeur 4G avec vous.

Pour 44,99 euros vous pouvez en avoir un, en plus d’une marque de confiance totale comme TP-Link. Il est vendu par Amazon et est un excellente option pour avoir un WiFi de qualité, bien que oui, vous avez besoin d’une carte SIM avec des données pour le configurer.

Ce routeur 4G se connecte au réseau mobile pour créer un point d’accès sans fil. Il dispose d’une batterie de 2 000 mAh et permet de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément.

De nombreux opérateurs les proposent maintenant que ces dates arrivent. Vous n’aurez qu’à demander au vôtre combien cela vous coûterait.

Ce modèle particulier est un routeur 4G bon marché mais compétitif, avec une connexion pour jusqu’à 10 appareils et LTE de catégorie 4, avec jusqu’à 150 Mo par seconde, plus que suffisant pour travailler, passer des appels vidéo et même télécharger des fichiers.

Évidemment, la qualité de la connexion dépend en grande partie de la qualité des réseaux dans la zone à partir de laquelle vous vous connectez, même si aujourd’hui, dans la plupart des zones proches des centres urbains, la 4G arrive sans trop de problèmes.

En plus d’avoir la 4G, il est totalement sans fil. Il est livré avec une batterie de 2 000 mAh qui offre entre six et huit heures d’autonomie, bien que si vous travaillez à partir d’un emplacement fixe, à la maison, vous pouvez simplement le connecter au réseau.

