Ce routeur avec WiFi 6 tire le meilleur parti de votre connexion, et maintenant il ne coûte que 34 euros dans la boutique Huawei | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si le routeur que vous possédez actuellement est lent, qu’il n’atteint pas tous les points de votre maison ou qu’il ne le peut pas avec la saturation des appareils connectés au réseau, ce routeur Huawei vient vous donner la solution et ce pour moins de 100 euros.

Les Jours Huawei Ils ont démarré et du 24 au 30 mai, la société chinoise propose de nombreuses réductions sur les ordinateurs, les tablettes, les mobiles, les écouteurs et bien plus encore.

L’un des plus intéressants est, sans aucun doute, le routeur AX3 Wi-Fi 6 qui baisse son prix d’environ 40 euros pour le laisser à un prix intéressant de 34 euros ça vaut vraiment le coup.

Grossièrement: amélioration totale de la force et de la vitesse du signal, connectivité Wi-Fi 6 et NFC pour connecter les mobiles et une application de contrôle vraiment complète pour Android à partir duquel vous pourrez contrôler toutes sortes de paramètres.

Ce routeur WiFi est équipé du WiFi 6, le dernier standard disponible. De plus, vous pouvez connecter vos appareils d’un simple toucher grâce à NFC et Huawei Share.

Amélioration totale de votre vitesse Internet et bien meilleure connectivité

Si vous avez une mauvaise connexion à la maison, c’est peut-être parce que vous avez un très vieux routeur ou que votre maison a une forme spécifique qui empêche le signal d’atteindre toutes les pièces de la maison de manière optimale.

Si cela vous arrive, le routeur AX3 Wi-Fi 6 résout tous ces problèmes avec une amélioration radicale de la force du signal et de la vitesse correspondante..

Ce sont les meilleurs routeurs que vous pouvez acheter avec WiFi 6, la nouvelle norme WiFi qui multiplie la vitesse d’Internet.

En outre, Il vient aussi résoudre la saturation des appareils, un problème de plus en plus courant en raison de la quantité de périphériques qui aspirent du réseau et qui font que le routeur ne donne pas plus de lui-même.

En parlant de chiffres : à l’arrière nous avons un port WAN de 1 000 Mbps et trois LAN de 1 000 Mbps, quelque chose de plus que suffisant pour tout type de téléchargement que vous effectuez à partir de la console ou pour que vous puissiez profiter de toute série ou jeu en streaming dans le cloud sans aucun problème.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

En outre, le routeur gère automatiquement les bandes 2,4 GHz (574 Mbps) et 5 GHz (2 402 Mbps), de sorte qu’il détourne à tout moment le signal correct vers chaque type d’appareil et atteint des vitesses de téléchargement et de téléchargement très puissantes.

L’AX3 Wi-Fi 6 de Huawei est un produit franchement complet que vous avez en ce moment à un prix très tentant et qui vous donnera exactement ce dont vous avez besoin : une meilleure connectivité, des téléchargements beaucoup plus rapides et dites adieu à la saturation des appareils.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.