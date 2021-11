Ce routeur AX5200 Wi-Fi 6 Netgear Nighthawk est à 50% de réduction pour le Black Friday

Le Netgear Nighthawk RAX48 est une variante Wi-Fi 6 Nighthawk exclusive à Best Buy avec une connexion AX5200 incluant une bande de 5 GHz capable de 4,8 Gbit/s. Mieux encore, c’est 50 % de réduction, ou seulement 150 $ pour la vente Black Friday d’un mois de Best Buy.

Si vous suivez les actualités du routeur WI-Fi 6 depuis un certain temps, la vitesse de l’AX5200 peut vous sembler un peu étrange, mais lorsque vous la décomposez, ce routeur a beaucoup de vitesse là où vous en avez besoin. La bande 5 GHz culmine à 4,8 Gbit/s grâce à la prise en charge de la bande 160 MHz et 1024-QAM. La bande 2,4 GHz est un peu plus lente que les autres routeurs Wi-Fi 6 à 460 Mbps grâce à un 256-QAM inférieur. Cette bande 2,4 GHz plus lente passera probablement inaperçue pour la plupart des gens, car la plupart de nos appareils utilisent principalement 5 GHz.

La gamme de routeurs Nighthawk a toujours été de premier ordre en matière de conception et le RAX48 n’est pas différent avec des plastiques noirs mats et brillants utilisés sur le dessus avec un évent vers l’arrière pour garder les choses au frais. À l’arrière, il y a quatre antennes réglables, ce qui fait du montage mural une bonne option. Il existe également quatre ports LAN Ethernet gigabit pour vos appareils filaires. Si vous souhaitez ajouter un stockage réseau rapide, un port USB 3.0 vous facilite la tâche.

Ce routeur est configuré avec la robuste application Nighthawk. Même si vous débutez dans les réseaux domestiques, il vous suffit de télécharger une application pour commencer. L’application vous guidera tout au long de la configuration et s’assurera que vous êtes à jour avec des instructions claires. Une fois que tout est configuré, vous pouvez toujours utiliser l’application pour modifier les paramètres ou accéder à Netgear Armor. Netgear Armor est l’une des solutions de sécurité les plus puissantes disponibles pour un routeur avec un abonnement. Si vous n’êtes pas sûr de le vouloir, vous pouvez commencer par un essai de 30 jours sans mode de paiement requis.

Si vous vous inquiétez des performances légèrement moins performantes de 2,4 GHz, gardez à l’esprit que peu d’appareils utiliseront la connexion. Les 460 Mbps disponibles avec ce routeur sont encore plus que suffisants pour gérer toutes les offres de maison intelligente Black Friday que vous choisissez. Pour ajouter un peu plus de perspective, la dernière console de jeu à ne pas prendre en charge 5 GHz était la Wii U.

Le Nighthawk RAX48 a un bon équilibre de fonctionnalités pour la plupart des gens et est très comparable aux meilleurs routeurs Wi-Fi 6 que vous pouvez acheter tels que le AX5400 TP-Link AX73 en vitesse et similaire au Nighthawk RAX80 dans le logiciel et la fonctionnalité moins parental avancé les contrôles.

