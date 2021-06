Ce routeur double bande Xiaomi pour seulement 19 € est ce dont vous avez besoin pour avoir la meilleure connexion Internet à la maison | La technologie

in

Bien que les routeurs fournis par les différents opérateurs téléphoniques remplissent assez bien leur fonction, si vous avez une grande maison, qu’il y a de nombreux murs entre vos appareils et que vous avez de nombreux appareils connectés à Internet, il est probable que vous ayez besoin d’un autre routeur et il est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent sachant qu’il y a le Xiaomi Mi Routeur 4A.

Le Xiaomi Mi Router 4A est l’un des routeurs les plus avancés du marché et à un prix assez abordable pour n’importe quelle poche, un routeur sans fil bi-bande que vous pourrez configurer en seulement une minute et auquel vous pourrez accéder depuis n’importe quel ordinateur ou même depuis l’application sur le mobile.

Ce routeur Xiaomi Mi Router 4A est en vente à seulement 19,70 € sur Amazon, dans un appareil que vous pourrez recevoir la semaine prochaine avec une garantie totale.

Ce routeur Xiaomi bi-bande à seulement 19,70 € est ce qu’il vous faut pour avoir la meilleure connexion stable dans votre maison

Ce routeur Xiaomi Mi Router 4A à 19,70 € est réduit de plus de cinq euros par rapport à son prix précédent, ce qui le rend pratiquement abordable pour quiconque a besoin d’une meilleure connexion internet à la maison.

Ce routeur prend en charge Smart Connect offrant des bandes 2,4 GHz et 5 GHz sous un seul nom Wi-Fi. Mieux encore, ce routeur sélectionne la bande de fréquence optimale en fonction de la situation.

Il a quatre antennes externes afin que le signal atteigne n’importe quelle partie de notre maison, quels que soient les murs, améliorant ainsi les performances de transmission.

Aussi, grâce à son 64 Mo de mémoire La stabilité de la transmission des données et la connectivité stable de chaque périphérique d’accès sont garanties, pouvant connecter plus de 10 périphériques en même temps sans affecter son efficacité.

