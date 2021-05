Ce routeur Huawei 4G vous offrira une bonne connexion WiFi en vacances, et Amazon l’a réduit à seulement 48 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous envisagez de faire du télétravail cet été depuis la maison sur la plage ou en ville, vous aurez sûrement besoin d’une bonne connexion Internet. Un routeur 4G peut être une solution parfaite.

L’été approche à grands pas et de nombreuses personnes se préparent déjà pour les vacances, même si depuis l’année dernière il y a une nouveauté : l’impulsion définitive du télétravail fait les séjours en résidence secondaire sont de plus en plus prolongés, même sans arrêt de travail, quelque chose qui conduit à un autre problème : la qualité de l’Internet en eux.

Une option consiste à louer une ligne supplémentaire pour ladite résidence, bien que ce ne soit pas une très bonne idée car elles ont généralement une permanence. L’autre option est d’utiliser les données de votre ligne mobile, ce qui peut causer des problèmes et qui détériorera simplement la batterie de votre téléphone de manière décisive.

Il existe une troisième façon de profitez d’Internet chez vous à la plage, à la campagne, dans un camping ou ailleurs : un routeur 4G, profitant également du fait que des marques comme Huawei ont jeté des prix, avec des modèles comme le Huawei Mobile WiFi E5576 que vous pouvez acheter dès maintenant pour moins de 50 euros.

Routeur Huawei 4G sur Amazon

C’est un prix très compétitif qui vous aidera à avoir une connexion domestique beaucoup plus stable, bien que oui, vous aurez besoin d’une carte SIM avec des données pour l’activer, comme c’est la logique. Vous pouvez le demander à votre opérateur téléphonique, car beaucoup proposent cette option gratuitement ou avec un petit supplément sur votre facture.

Il existe de nombreux routeurs 4G à acheter, sans aucun doute, bien que celui-ci offre une connexion LTE de catégorie 4, assez rapide et stable, vous pouvez donc sûrement profiter d’Internet comme si vous étiez dans votre résidence habituelle.

Vous souhaitez améliorer la couverture et la vitesse de votre signal Wi-Fi domestique ? Vous trouverez ici une sélection des meilleurs routeurs de 2021 par gamme de prix.

En plus de se connecter à Internet via mobile, il est totalement portable. Avec sa batterie de 1 500 mAh, il peut fournir des centaines d’heures d’autonomie, bien que la durée dépende dans une large mesure du nombre d’appareils connectés et de la manière dont ils utilisent le réseau.

La vitesse atteint, au moins sur le papier, environ 150 Mo par seconde, il suffit donc même de profiter d’un contenu acceptable en 4K sur une Smart TV.

Comme son prix dépasse 29 euros, vous n’avez pas à payer de frais d’expédition vers n’importe quelle partie de l’Espagne continentale, même si vous n’êtes pas un utilisateur Amazon Prime.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.