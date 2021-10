Ce routeur Huawei WiFi AX3 avec WiFi 6 Plus connecte jusqu’à 128 appareils, et il ne coûte que 44 euros | La technologie

L’excellent routeur Huawei AX3 avec WiFi 6 Plus bénéficie d’une remise incroyable de 59% et reste au prix d’un répéteur de signal. Profite de l’occasion !

Vous n’avez pas besoin de louer un tarif Internet plus rapide (et plus cher) pour améliorer la vitesse et les performances de votre connexion. est routeur huawei il est idéal si vous avez de nombreux appareils connectés à Internet.

Prendre la Routeur Huawei WiFi AX3 avec WiFi 6 Plus et 59% de réduction, il ne coûte que 44,90 euros, vendu et expédié par Amazon gratuitement en une journée.

C’est compatible avec la nouvelle norme WiFi 6, conçu pour connecter plusieurs appareils à un réseau WiFi, sans perte de vitesse. Et les téléphones portables avec NFC n’ont même pas besoin de mot de passe.

Ce routeur WiFi est équipé du WiFi 6, le dernier standard disponible. De plus, vous pouvez connecter vos appareils d’un simple toucher grâce à NFC et Huawei Share.

C’est un routeur au design élégant et ultra-fin, équipé de 4 antennes orientables ou repliables, selon nos besoins.

Vous pouvez diffuser à des vitesses allant jusqu’à 3 Gbit/s via Wi-Fi, et grâce au WiFi 6 Plus et son processeur 4 cœurs, capable de connecter jusqu’à 128 appareils en même temps, sans ralentissements.

Avec le WiFi 5 lorsqu’il y a quelques mobiles, ou le PC connecté, si l’on télécharge beaucoup, les autres doivent se mettre en file d’attente.

Le WiFi 6 supprime cette limitation, permettant à des dizaines d’appareils d’envoyer ou de recevoir des données en même temps.. Vous pouvez jouer en ligne sur la console tout en regardant Netflix à la télévision ou en téléchargeant des éléments sur le PC, par exemple, profiter à 100% de votre connexion Internet.

En outre WiFi 6 émet un signal à plus longue portée, qui vous permet de vous connecter depuis toute la maison. Et il a des technologies pour éviter les signaux WiFi des voisins, qui utilisent le même canal.

Bien sûr, gardez à l’esprit que pour utiliser le WiFi 6 (802.11ax) vous avez besoin que l’appareil soit également compatible. Sinon, le WiFi 5 (802.11ac) sera utilisé.

est Le routeur Huawei WiFi AX3 a NFC, donc si vous avez un mobile Android avec NFC, vous pouvez connectez-le au WiFi sans mot de passe. Très utile pour relier les visites.

Il dispose également d’un pare-feu, d’une protection contre les attaques DoS et est extrêmement facile à connecter.

Vous pouvez obtenir le Routeur Huawei WiFi AX3 avec WiFi 6 Plus et un 59% de remise, il ne coûte que 44,90 euros.