Ce routeur Linksys en vente avec WiFi 6 peut réparer votre mauvais WiFi en couvrant jusqu’à 260m² | La technologie

Si vous ne pouvez pas en faire assez avec une couverture ou une vitesse WiFi insuffisante pour atteindre tous les coins de votre maison, vous avez besoin d’un nouveau routeur plus puissant comme ce Linksys MX4200.

Il est temps de changer de routeur WiFi si vous ne l’avez jamais fait ou s’il a été installé il y a si longtemps que vous ne vous en souvenez même plus. Les nouvelles technologies telles que le WiFi 6 offrent beaucoup plus de vitesse et de couverture et si vous avez un nouveau mobile, tablette ou ordinateur portable, le changement en vaut la peine.

En ce moment, vous pouvez obtenir un routeur très puissant et en même temps l’un de ceux qui n’ont pas honte d’avoir dans le salon. Il s’agit de Routeur Linksys MX4200 avec prise en charge WiFi 6 et que maintenant vous pouvez obtenir pour 127,40 euros sur Amazon.

Routeur compatible avec les nouveaux réseaux WiFi 6 pour donner plus de couverture, jusqu’à 260 m² et plus de vitesse à votre connexion sans fil.

Ce routeur est parfait pour les maisons avec de nombreuses pièces ou murs qui offrent une résistance au réseau sans fil, également pour les maisons à deux étages ou simplement dans une maison où le routeur principal est très éloigné de la pièce où vous vous connectez.

En ayant Wi-Fi 6 vous pouvez obtenir des vitesses beaucoup plus rapides que les routeurs de la génération précédente. Tant que vous avez un ordinateur portable, une tablette, une console de jeux ou un mobile également compatible.

Au total, il est capable d’atteindre 4,2 Gbps de vitesse en plus d’accepter jusqu’à 40 appareils connectés en même temps. Parfait si vous avez une maison pleine de prises, d’ampoules et de toutes sortes d’appareils connectés à Internet.

Le routeur Linksys MX4200 bénéficie également de sa prise en charge d’un système maillé. Ajoutez un autre routeur comme celui-ci et il répétera la connexion sans fil pour étendre davantage le réseau sans fil.

En ce moment, vous pouvez l’obtenir en vente sur Amazon pour 127,40 euros, soit une remise de plus de 45 euros par rapport à son prix précédent.

