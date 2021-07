Ce routeur Xiaomi est exactement ce dont vous avez besoin si vous avez un iPhone 12 ou une PS5, et il ne coûte que 50 euros | La technologie

La légende de la musique country Dolly Parton est la dernière célébrité à s’exprimer au nom de Britney Spears. Alors qu’elle était invitée sur Watch What Happens Live, l’animateur Andy Cohen a demandé à Parton ce qu’elle pensait de la bataille de Spears pour la tutelle et du mouvement Free Britney. “Eh bien, j’essaie de […] More