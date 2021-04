Ce routeur Xiaomi pour moins de 10 € est une bonne affaire, et il est également compatible avec Alexa | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si en Espagne les opérateurs téléphoniques doivent proposer à tous les clients l’installation de leur routeur, il est toujours possible d’acheter un modèle d’une autre marque plus complet.

Lorsque la ligne téléphonique et la connexion à domicile sont sous contrat avec un opérateur espagnol, l’entreprise doit fournir le routeur et l’installer à domicile. Cependant, ces modèles sont généralement très basiques et n’incluent pas de fonctionnalités telles que un assistant virtuel.

En revanche, il est toujours possible d’acheter un routeur différent par vous-même. Cela ne doit pas être un achat très coûteux, il existe des modèles comme celui-ci de Xiaomi qui offrent des fonctions simples mais très intéressantes pour moins de 10 euros.

le Routeur Xiaomi Mi Wifi 4C Il est vendu dès maintenant dans la boutique en ligne PcComponentes pour 9,95 euros. Il s’agit d’un 41% de réduction, mais cela inclut les frais de port de 3,95 euros. Bien sûr, si vous effectuez un achat supérieur à 25 euros, la livraison est gratuite, ou vous pouvez demander à le récupérer dans le magasin physique le plus proche, si cela ne vous dérange pas de voyager.

Routeur WiFi Xiaomi Mi 4C dans PcComponentes

Ce routeur blanc, une conception très courante chez Xiaomi, a 4 antennes externes pour atteindre des vitesses élevées à une plus grande distance. Il a une mémoire RAM de 64 Mo et parvient à atteindre 300 Mbps de vitesse de transfert.

Il est compatible avec Google Home et Alexa Pour pouvoir le contrôler directement avec les commandes vocales des deux assistants, vous pouvez dire avec votre voix à Alexa ou Google d’allumer ou d’éteindre la prise intelligente connectée à une lampe, un petit appareil, un radiateur et une longue liste de possibilités. De plus, avec l’application mobile, vous pouvez contrôler les paramètres et les caractéristiques du routeur.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion Internet à la maison, un réseau maillé WiFi peut les résoudre en créant un réseau continu sans perte de signal.

C’est un modèle simple qui n’inclut pas la norme WiFi AC, même si cela peut être une très bonne option pour une résidence secondaire maintenant que les gens peuvent partir en télétravail hors de la ville. Il peut également en faire un très bon usage comme répéteur si nous avons une grande maison et le routeur principal n’atteint pas tous les coins.

Pour moins de 10 euros, vous pouvez améliorer la connectivité de votre maison et couvrir plusieurs appareils en même temps pendant que vous travaillez dans une pièce et que le reste de la famille est dans le salon en train de regarder des vidéos en streaming.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.