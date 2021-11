Le fabricant d’accessoires Targus a annoncé cette semaine que son sac à dos Cypress Hero EcoSmart avec prise en charge intégrée de l’application Find My d’Apple a été nommé lauréat du CES 2022 Innovation Awards avant l’événement technologique annuel à Las Vegas.



Le sac à dos est équipé d’un petit module de suivi qui permet de suivre l’emplacement du sac à dos dans l’application Find My sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch sans avoir besoin d’utiliser un AirTag. D’après une image affichée sur le site Web du CES, il semble que le sac à dos prendra en charge la recherche de précision, qui permet aux utilisateurs d’un iPhone 11 ou plus récent de voir la distance et la direction exactes du sac à dos avec un retour sonore, visuel et haptique. Apple a ouvert la puce U1 aux accessoires tiers plus tôt cette année.

Si le sac à dos est séparé de son propriétaire mais en dehors de la portée Bluetooth, il y a toujours une chance que le réseau Find My crowdsourcé puisse aider à le retrouver. Si un autre utilisateur d’iPhone passe à côté du sac à dos, par exemple, son iPhone peut détecter les signaux Bluetooth du sac à dos et transmettre l’emplacement à son propriétaire de manière anonyme.

Targus a déclaré que le sac à dos avait un compartiment rembourré pouvant contenir jusqu’à un MacBook Pro 16 pouces, et plusieurs autres compartiments et poches pour des appareils supplémentaires et des objets personnels. « L’équivalent de 26 bouteilles d’eau en plastique en matériaux recyclés » a été utilisé pour produire chaque sac à dos, a ajouté la société.

Le sac à dos devrait être disponible au détail au printemps 2022, mais le prix n’a pas encore été divulgué. Le CES 2022 aura lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas et en ligne.

