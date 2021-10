Ce samedi, David Avanesyan défend son titre européen des poids welters

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Boxxer, promoteur florissant au Royaume-Uni, organise ce samedi en association avec Wasserman à la Wembley Arena de Londres un gala avec deux grands protagonistes.

En parlant du premier d’entre eux, le Russe David avanesian (27-3-1, 15 KO) expose pour la quatrième fois son titre européen des poids mi-moyens, après l’avoir remporté aux mains de Kerman Lejarraga et avoir battu le Basque lui-même, José del Río et Josh Kelly. La chose la plus impressionnante à propos du moment de forme d’Ava est que toutes ces victoires examinées ont été avant la limite, d’une manière peu attrayante et laissant derrière elles les zéros dans la zone de perte de Lejarraga et Kelly. Apparemment, il s’est vu proposer une élimination mondiale (pas définitive, attention) par Matchroom qui a refusé pour cette défense de sa ceinture et, en attendant une nouvelle performance spectaculaire, que le téléphone sonne à nouveau depuis les Etats-Unis. Il y a eu sa dernière défaite contre Egidijus Kavaliauskas en 2018 ; c’était un autre David Avanesyan.

Son rival sera le Britannique Liam Taylor (23-1-1, 11 KO). Sa seule défaite de longue date est marquée par Tyrone Nurse, sur qui il s’est vengé il y a trois ans lors de sa victoire la plus célèbre, ainsi que contre Darren Tetley l’année dernière. Il n’a pas un bon palmarès de combats gagnés en dehors de ceux-ci, ce qui rend sa performance mystérieuse à un niveau exigeant comme celui-ci, mais il ne semble pas qu’il puisse donner une aversion au champion russe.

La deuxième star en lice durant la nuit sera l’Anglaise Chris Eubank Jr (30-2, 22 KO), qui se mesure contre l’Allemand Anatoli Muratov (24-2-1, 17 KO) à douze rounds chez les poids moyens. Après un an et demi hors du ring, Eubank a battu Marcus Morrison avec une étrange performance en mai, devant revenir, à 32 ans, au plus vite pour avoir des adversaires de haut niveau (pas le cas, en partie parce qu’il remplace Sven Elbir , bas pour positif dans covid).

D’autres noms importants qui apparaîtront au gala de Londres seront ceux des navires de croisière Richard Riakpore (11-0, 8 KO) et Mikael Lawal (13-0, 7 KO), malheureusement dans des combats séparés, le poids moyen Linus Udofia 16-0, 8 KO) ou le super poids welter Joe Pigford (17-0, 16 KO), avec des adversaires théoriquement un cran en dessous du niveau. L’amateur à succès fera également ses débuts ébène jones dans le domaine professionnel.

La soirée est à voir en Espagne sur la plateforme Proximia. L’heure de départ sera vers 20h30.