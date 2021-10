Ce samedi! Jackie ‘Princesa Azteca’ Nava contre. Mariana ‘Barby’ Juarez

Il ne reste que 5 jours, alors que deux des plus grandes légendes de la boxe féminine mexicaine, Jackie Nava et Mariana Juárez, s’affrontent sur le ring de l’Auditorium municipal de Tijuana, selon Zanfer qui sera diffusé par Azteca 7, le Maison de la boxe.

La « Princesa Azteca » Nava (38-4-4, 16 ko) et « Barby » Juárez (55-10-4, 19 ko) s’affronteront 10 rounds au Super Bantamweight, avec la ceinture de diamant WBC en litige.

Vainqueur de 10 championnats du monde en deux divisions, Jackie Nava, et championne du monde en trois divisions et protagoniste de 29 combats pour le titre mondial, Mariana Juárez, jouera dans l’un des combats les plus attendus de l’histoire de la boxe féminine.

A eux tous, ils ont 43 ans d’expérience en boxe professionnelle, 115 combats, 864 rounds, 54 combats de championnat du monde, dont trois titres de diamant, et surtout, 14 championnats du monde remportés, dans cinq divisions.

Le combat a divisé les opinions et il n’y a pas de favori clair. La boxe, la technique et la vitesse de Jackie, face à la puissance, l’agressivité et le rythme de Mariana, dans un combat qui garantit des actions et des émotions constantes au-dessus du ring.

La spectaculaire bataille de légendes entre Jackie « Princesa Azteca » Nava et Mariana « Barby » Juárez, aura un soutien très attrayant.

Les fans de Tijuana auront un autre de leurs fils gâtés en action, quand Elvis « Rockanrolero » Torres (19-1-2, 11 ko) affrontera Erick « Tony » Encina (17-4-1, 5 ko) de Monterrey en 8 rounds. duel léger.

Et dans un duel lycéen entre espoirs à fort potentiel, Bryan Mercado (19-1-0, 15 ko) affrontera l’ancien olympien mexicain Elías Emigdio (8-1-2, 3 ko) dans un duel classique entre fajador et boxeur de technique, vitesse et course de l’anneau, à 8 tours en super coq.

De son côté, le solide KO de Guadalajara, Diego « Azabache » Torres (11-0-0, 11 ko) cherchera à prolonger son record parfait, lorsqu’il rencontrera José « Cheche » Valenzuela (9-3-0, 3 ko’s) ) de Sinaloa. ) à 8 rounds chez Lightweight, tandis qu’à Flyweight, Brian Mosinos (21-2-0, 4 KO’s) sera testé par Carlos « Grillo » Mejía (6-2-1, 2 KO’s) dans un duel à 8 tours poids mouche. Mejía est celui qui en mai dernier, précisément à Tijuana, lui a offert un grand combat et a fait match nul contre Joselito Velázquez.

Israël Rodríguez Picazo, Bernardino Lozano et Shailock Goyri seront d’autres promesses de boxe qui participeront à la fonction de samedi prochain à Tijuana, qui sera accessible au public.