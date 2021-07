Ce samedi, les plastiques à usage unique interdits par l’UE cessent d’être vendus

in

La vente d’assiettes, couverts, pailles, écouvillons et contenants alimentaires en polystyrène, entre autres plastiques à usage unique, sera interdite dans l’ensemble de l’Union européenne à compter de ce samedi 3 juillet. Dans le cas de l’Espagne, le gouvernement a assuré que l’interdiction sera également « effective » à partir de cette date, malgré le fait que la directive européenne qui la réglemente n’ait pas encore été transposée dans l’ordre juridique national.

Dans une récente note d’information de la sous-direction générale de l’économie circulaire de la direction générale de la qualité et de l’évaluation de l’environnement publiée par Europa Press, le ministère de la transition écologique et du défi démographique confirme que « les restrictions à l’entrée sur le marché et les obligations de marquage seront entrera en vigueur à compter du 3 juillet 2021′.

La Commission européenne demande le retrait du marché des produits plastiques jetables pour lesquels il existe déjà des alternatives et, pour cela, elle a approuvé une directive en la matière il y a deux ans, qui donnait aux États membres jusqu’à ce samedi prochain.

Il y a tout juste un mois, le 31 mai, Bruxelles a demandé aux 27 d’harmoniser l’interdiction des plastiques à usage unique et a exhorté les pays à veiller à ce que “les nouvelles règles soient appliquées correctement et uniformément” en bloc.

Concrètement, la Directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’impact de certains produits plastiques sur l’environnement, établit que A partir du 3 juillet 2021, la vente de tout produit à base de plastique oxodégradable, avec des microsphères de moins de 5 millimètres, des cotons-tiges, des couverts en plastique, des assiettes, des pailles, des bâtonnets pour boissons, le bâton de ballons, est interdite. et des gobelets en polystyrène expansé.

De plus, le même jour, une série d’obligations de marquage pour les serviettes hygiéniques, les tampons hygiéniques et les applicateurs de tampons entrent en vigueur dans l’ensemble de l’UE ; Lingettes; produits du tabac avec filtres et verres à boire.

Cependant, le délai d’entrée en vigueur est respecté ce samedi sans que l’Espagne n’ait approuvé le projet de loi déchets et sols contaminés qui intègre cette transposition. L’initiative législative a été approuvée par le Conseil des ministres le 18 mai et a récemment entamé son processus parlementaire. La semaine dernière, le 24 mai, le Congrès des députés a débattu puis rejeté l’amendement à l’intégralité de Vox pour renvoyer le projet de loi au gouvernement.

La future loi a entamé cette semaine la phase d’écoute des filières et sa phase de présentation ne débutera qu’après l’été. Ainsi, il ne sera pas approuvé, “au plus tôt”, avant Noël, mais très probablement avant le printemps 2022, comme l’a expliqué à Europa Press la semaine dernière le président de la Commission pour la transition écologique du Congrès et député de United Podemos. Juan López de Uralde.

Application directe par la réglementation européenne

Dans ce contexte, la note d’information du gouvernement susmentionnée indique que les marques « doivent se conformer » au cahier des charges de marquage des produits plastiques à usage unique à partir du 3 juillet, lorsque le règlement « est applicable ».

La note ajoute que l’article 17 de la directive exhorte les Vingt-sept à mettre en vigueur les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions au plus tard à cette date. Cependant, si d’ici là – comme c’est le cas – la directive n’est pas adaptée, elle est incluse « Le mandat » aux États membres de « mettre en œuvre les mesures nécessaires » pour se conformer à ces mesures.

En ce sens, le ministère reconnaît que le projet de loi est en cours de traitement parlementaire et qu’à la date de sa transposition il n’est “prévisiblement” pas approuvé, mais affirme qu’afin de se conformer aux dispositions de la directive et, “compte tenu de l’effet direct des directives communautaires » dont le délai de transposition est expiré, les interdictions sont « directement applicables en Espagne à partir de cette date ».

Cependant, la note n’explique pas la formule avec laquelle son respect sera rendu effectif, bien qu’elle insiste sur le fait que à partir de ce samedi 3 « aucun produit plastique à usage unique, y compris le plastique oxodégradable, ne pourra être introduit sur le marché espagnol, et les articles d’hygiène mentionnés doivent être marqués conformément à la nouvelle réglementation communautaire.

Cette directive, ajoute-t-il, s’appliquera également à partir de samedi aux produits en stock et qui n’ont pas encore été vendus ou à ceux qui peuvent être achetés via le commerce électronique.

