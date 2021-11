Ce samedi, nouvelle soirée de boxe passionnante au Templum BCN

Le gymnase Templum de Barcelone accueille samedi prochain une nouvelle soirée de boxe, avec dix matchs amateurs et le match professionnel entre Natali ‘El Machete’ Frasncesca et Sheila Martínez (Vista Gym Benidorm)

Natali, star de l’affiche de la soirée

Twitter

Ce samedi de novembre le Gymnase Templum de Barcelone organise à nouveau une soirée de boxe amateur et professionnelle. Le point culminant d’une soirée pleine de combats amateurs, sera le combat professionnel entre Natali ‘El Machete’ Francesca, et le boxeur de Benidorm, Sheila Martinez qui a été championne d’Espagne amateur en 2019 et a déjà trois matches professionnels à son actif.

Les fans pourront auparavant profiter de dix matchs amateurs avec des combattants de haut niveau, qui peuvent être appréciés en direct et via les réseaux sociaux, et le compte Instagram officiel du gymnase Templum.

LES BATAILLES

Marc Pascual (Boxing Factori) contre Ismael Road (Shadow Fighters)

Pedro Ángel (Boxa Barcelona) contre Adrià Fernández (Sant Adrián)

Ethan Guerra (Boxa Barcelona) contre Giuliano Martín (Boxing Factori)

Jonathan del Moral (Boxing Factori) contre Adam El Ghabird (Shadow Figthers)

Dominic García (C. Boxa Barcelona) contre Karim (Boxe Healt)

Anderson González (Boxa Barcelona) contre Victor Hurtado (Sant Adrián)

Michael Ramírez (Boxa Barcelona) contre Mourad Bassoury (Shadow Fighters)

John Flor Ruiz (Boxa Barcelona) contre Diego Romero (Shadow Fighters)

Mohamed Farchich (Boxa Barcelona) contre Jordan Mayabangua (Upercut Lleida)

Natali ‘El Machete’ Frasncesca contre Sheila Martínez (Vista Gym Benidorm)

Lire aussi .

Lire aussi efe

Afficher les commentaires

{« allowComment »: « autorisé », « articleId »: « article-1001715055 », « url »: « https: / / admin.mundodeportivo.com / view / boxeo / 20211119 / 1001715055 / samedi -nouveau-soirée-de-boxe-excitante-templum-bcn.html « , » livefyre-url « : » article-1001715055 « }

Chargement du contenu suivant…