Ce samedi saint, souvenez-vous des disciples, dont la peur est la nôtre ⋆ .

Nous vénérons les saints des Évangiles. Matthew et Mark, Luke et John, Peter, Philip et Simon, James, Andrew, Bartholomew et Thaddaeus.

Leur courage à répandre la Parole de l’Ukraine à l’Égypte et de l’Inde à l’Espagne, et leur courage lorsqu’ils sont mis à mort, sont des exemples que la plupart d’entre nous ne peuvent qu’espérer approcher. Mais il est plus naturel de suivre leur chemin le samedi saint lorsque Jésus gisait dans le tombeau et que ses disciples triés sur le volet se recroquevillaient de peur. En ces temps, nous préférons peut-être les regarder comme séparés de nous – c’est facile, car nous nous préparons pour la veillée ou pour le matin de Pâques. Mais en vérité, ce sont les jours mêmes où nous ressemblons le plus aux Douze.

Lors de son dernier voyage vers la croix, les apôtres ont échoué et ont hésité à plusieurs reprises. Ils avaient vécu dans l’ombre de Christ, lui tenant la main, entendant ses paroles, voyant ses miracles, et pourtant ils ne comprenaient pas. Pire encore, ils avaient peur. Avec Judas Iscariot, ils furent parmi les premiers à suivre le Seigneur – et les premiers à le quitter: Judas, trahir et subir la damnation, mais les autres s’endormir, se recroqueviller, nier et se cacher. Et depuis le début, il en était ainsi.

Après avoir entendu comment Pierre a supplié le Christ de ne pas aller à Jérusalem pour subir sa passion et mourir, nous pourrions nous demander comment il pouvait oser réprimander le plan de Dieu. Aujourd’hui, nous connaissons le chemin parcouru par Christ et nous l’avons entendu mille fois; ses disciples l’ont parcouru et ils ont eu peur.

Aujourd’hui, nous savons que c’était à Jésus de souffrir, de mourir, d’être enterré et de ressusciter le troisième jour, et nous savons qu’il a fait cela pour nous libérer du péché, et pourtant, en public et en privé, nous lui désobéissons. Chacun de nous, à un degré ou à un autre, est coupable. C’est certain parce que nous sommes humains. Bien que ferme dans son commandement à un Pierre effrayé, Jésus a expliqué exactement où son disciple s’était trompé. « Vous, » dit-il, « ne pensez pas comme Dieu le fait, mais comme le font les êtres humains. » Le Seigneur savait pourquoi Pierre avait peur, tout comme il sait pourquoi nous sommes faibles dans nos moments d’épreuve, craignant le sacrifice et la mort. Craignant la douleur.

«Il n’y a rien de plus tragique dans le monde que la douleur gaspillée», a dit un jour le vénérable archevêque Fulton Sheen. «Pensez à combien de souffrances il y a dans les hôpitaux, parmi les pauvres et les endeuillés.»

Pensez aussi à combien de ces souffrances sont gaspillées. Combien de ces âmes solitaires, souffrantes, abandonnées, crucifiées disent avec notre Seigneur au moment de la Consécration: « Ceci est mon corps, prenez-le? » Et pourtant, c’est ce que nous devrions dire à ce moment-là. «Voici mon corps, prends-le. Voici mon âme, ma volonté, mon énergie, ma force, ma pauvreté, ma richesse – tout ce que j’ai. C’est à toi. Prends-le! Consacrez-le! Offre-le! » Offrez-le au Père céleste avec vous-même, afin que lui, regardant de haut ce grand sacrifice, ne voie que vous, son Fils bien-aimé, en qui il se réjouit. Transformez le pauvre pain de ma vie en votre vie; faites frémir le vin de ma vie gâchée dans votre esprit divin; unissez mon cœur brisé à votre cœur; change ma croix en crucifix.

Les mots de Sheen sont magnifiques. Ils sont réconfortants à méditer. En eux, nous avons les outils pour faire face à tout, mais alors que dans mes propres moments privés d’angoisse, j’ai parfois réussi, je peux me rappeler de manière vivante les moments où j’ai échoué complètement et complètement.

On avait dit aux disciples qu’ils suivaient le Christ selon sa passion, et pendant qu’ils luttaient pour comprendre, ils le suivaient encore à Jérusalem. Il est facile de prévoir de s’offrir dans les moments de détresse et de grande douleur, mais au moment où la panique, l’angoisse et la vraie douleur nous angoissent, le plus souvent l’homme échoue.

Encore et encore, les élus de Christ ont hésité tout comme nous l’avons fait et le ferons. Au Jeudi Saint lors de sa dernière Pâque, alors même que Jésus affrontait Judas et avertissait les rassemblés que son traître était parmi eux, les apôtres se disputaient pour savoir lequel d’entre eux devait être considéré comme le plus grand. Bien que Pierre, le rocher sur lequel Christ bâtirait son église, ait été spécifiquement averti de son péché à venir, au moment du procès, Pierre a encore renié son Seigneur.

Lorsque Jésus porta sa croix au Golgotha, seuls quelques-uns – sa mère, sa sœur, Marie-Madeleine et Jean, le plus jeune des Douze – le suivirent. Quand Dieu a regardé de sa croix, un seul des Douze s’est tenu prêt à entendre l’ordre d’honorer Marie, sa mère. Pendant que le Fils de l’homme gisait dans le tombeau, comme il l’avait dit pendant trois jours, ses apôtres se cachaient des grands prêtres et de la foule; seule la femme était là à Pâques pour parler avec les anges.

«Sûrement pas moi, Seigneur», nous assurons-nous lorsque nous entendons parler de leurs échecs – tout comme les saints qui ont construit l’église se sont assurés lors de la dernière Cène. Mais nous vivons nos vies dans la convoitise et la colère, la paresse et la cupidité, la fierté et la gourmandise. Nous cédons à la tentation, nous ne faisons pas ce que nous savons que nous devrions, nous nous occupons de nos corps au-dessus de nos âmes, et nous nous tenons en arrogance au-dessus des parfaits étrangers. Nous buvons et nous droguons avec de la nourriture, de l’alcool, des pilules, la télévision, tout ce que nous pouvons obtenir; et nous jugeons les autres pour faire la même chose que nous, ou simplement choisir un vice différent du nôtre.

Le Christ savait tout cela bien sûr. Il n’est pas venu parce que les apôtres étaient des saints, ni parce que nous le sommes, mais parce que les hommes sont coupables. Il connaît intimement notre faiblesse parce qu’il s’est fait homme: Dieu et homme à la fois, un mystère en plein déploiement dans le jardin jeudi soir quand le Fils a demandé au Père s’il pouvait lui enlever cette coupe. Il savait que la volonté de Dieu était faite, et il savait que le Saint-Esprit viendrait bientôt sur les hommes qui, à quelques pas de son agonie, ne pourraient pas rester éveillés même pendant ses dernières heures.

Et quand ils lui ont cloué les mains et les pieds, il a ressenti de la douleur.

Combien de fois avons-nous remis en question le plan de Dieu? Au fond de notre cœur, combien d’entre nous se sont même sentis en colère? Pour nous-mêmes, peut-être, mais aussi pour les innocents. Pourquoi doivent-ils souffrir, demandons-nous à Dieu. Qu’ont-ils fait? C’est la même souffrance qui nous met à genoux, priant pour leur santé, leurs proches et leur âme. C’est la même souffrance qui, écrit CS Lewis, est le «mégaphone de Dieu pour réveiller un monde sourd». Un Dieu qui a vécu dans la pauvreté et un Dieu qui a souffert.

Ce samedi saint, pendant que nous attendons le dimanche de Pâques, souvenez-vous de ces simples hommes de la Bible. Leur peur et leur faiblesse ne sont pas du tout étrangères – ce sont vous et moi. Et avec le Saint-Esprit, ils ont construit l’église de Christ.

Dieu les bénisse. Dieu a pitié de nous. Joyeuses Pâques. Il est ressuscité.

Photo Le déni de saint Pierre par Gerard van Honthorst. Institut d’art de Minneapolis.