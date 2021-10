Ce samedi, soirée de solidarité à Villanueva de la Torre

Dario Pérez

@ Ringsider2020

La ville de Villanueva de la Torre, dans la province de Guadalajara mais limitrophe de Madrid, accueille ce samedi 16 octobre à partir de 18h00 un gala très spécial, car il s’agit d’un acte de solidarité envers un enfant malade. Les prix seront populaires, 10 euros dans les tribunes et 15 euros dans le ring.

Petit Éric Il souffre de paralysie cérébrale due à une lésion appelée leucomalacie périventriculaire modérée, qui nécessite une série de thérapies très coûteuses pour une famille modeste. Par conséquent, l’ex-boxeur Michel Oyono, maintenant entraîneur et promoteur dans le cas présent, s’est mis au travail pour essayer d’aider Erick à travers la boxe.

Ainsi, ce samedi, nous aurons plusieurs combats à Villanueva de la Torre, dans une soirée où la boxe sera la moindre des choses, et aider un petit en difficulté « le plus ». Et Oyono a voulu être dans ESPABOX pour demander que les boxeurs se tournent vers Erick.

Michael Oyono déclare que « Le garçon a du mal depuis longtemps, et je lui ai promis qu’il pourrait compter sur moi le jour où quelque chose pourrait être organisé, alors j’appelle à la collaboration. Le pavillon comptera au total environ 1 400 personnes et toutes les mesures sanitaires actuelles seront respectées. En boxe, on verra des garçons de l’école locale, il y aura des combats d’écoliers, démonstration de mitaines hommes et femmes, jeunes, élite… De plus, un grand chanteur comme Lion Sitté se produira, qui vient à coût zéro , et Míriam Gutiérrez sera présente avec nous , qui s’est tournée vers l’initiative ».

Concernant le projet de boxe à Villanueva de la Torre, Oyono résume son travail en disant que «C’est une école pour tous les âges, pour la plupart de 5 à 18 ans, ce sont des enfants qu’on veut sortir de la rue et les faire compétitionner et avoir de la discipline. Je pars toujours de la base, que les enfants viennent d’en bas jusqu’à ce qu’ils deviennent professionnels ou partout où ils veulent aller, qu’ils s’éloignent de la rue et qu’ils aient un but, car la boxe aussi est à la mode et qu’ils s’y accrochent au lieu de dépendances qui leur sont également accessibles ».

Le numéro de téléphone pour pouvoir contacter et collaborer en tant que ligne zéro est le 640 541347.