Ce scooter dispose d’une batterie inégalée : 55 km d’autonomie, et est désormais largement réduit en prix sur Amazon | Moteur

Il reste encore une semaine avant le Black Friday 2021, mais sur Amazon, vous pouvez déjà voir de nombreuses offres intéressantes. Ainsi, dès aujourd’hui, vous pouvez profiter de ces réductions pour vous procurer des accessoires pour votre voiture, pour votre moto ou encore un vélo ou un scooter électrique.

En fait, si vous souhaitez vous déplacer en toute liberté dans la ville et dire adieu aux embouteillages, une trottinette électrique est votre meilleure option. Et, en ce sens, cette offre est extrêmement intéressante : un scooter électrique SmartGyro avec jusqu’à 55 kilomètres d’autonomie avec une remise de près de 200 euros sur son prix de vente conseillé.

Cela signifie que le prix réel de ce scooter atteint 770 euros, ce qui est un prix un peu vertigineux, mais avec cette remise spécifique (et qui ne durera que quelques jours) il peut être à vous pour seulement 577 euros, ce qui sonne bien mieux. Profiter de!

SmartGyro SpeedWay PRO sur Amazon

Et il s’agit aussi l’un des meilleurs scooters électriques du marché: le SmartGyro SpeedWay PRO, de la marque SmartGyro, bien connu dans le secteur de la trottinette électrique pour la qualité impressionnante de ses produits.

Spécifique, le SmartGyro SpeedWay PRO est un scooter électrique très puissant de 1200W et 48V. Avec cette puissance, il n’aura aucun problème à vous emmener n’importe où, à gravir les collines sans aucun problème.

Le plus caractéristique de ce scooter est son incroyable batterie de 15 000 mAh, qui vous offre une autonomie allant jusqu’à 55 kilomètres avec une seule charge, ce qui le rend parfait pour aller de la maison au bureau ou n’importe où vous voulez aller sans entrer dans un embouteillage fastidieux. Il atteint une vitesse de 25 kilomètres par heure.

Il dispose de pneus Tubeless de 10 pouces préparés pour absorber les irrégularités du terrain et que votre voyage soit fluide et sans surprises. Le scooter aussi Il a une suspension avant et arrière, un feu stop, un projecteur LED avant, un klaxon, des clignotants et se replie en trois secondes pour que vous n’occupiez presque rien lorsque vous ne l’utilisez pas.

Traversez la ville de bout en bout avec votre nouveau SmartGyro SpeedWay PRO, le meilleur scooter électrique que vous puissiez acheter pour profiter de chaque voyage. Profitez du fait qu’il est réduit à 577 euros sur Amazon et oubliez à jamais les embouteillages.

