Ce scooter du Cecotec espagnol ne coûte que 329 € et résiste à celui de Xiaomi | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

En été, il n’est pas fortement recommandé de prendre les transports en commun et plus encore en période de pandémie dans laquelle nous sommes actuellement impliqués, et peut-être que transporter votre propre véhicule tous les jours coûte excessivement cher pour nos poches, avec de quoi obtenir un scooter électrique, ce qui sur en plus de cela, il s’engage pour l’environnement, c’est toujours la meilleure option.

L’inconvénient est que jusqu’à présent, si vous vouliez une trottinette électrique haut de gamme, vous deviez débourser beaucoup d’argent. Mais il existe des alternatives au scooter Xiaomi comme le Bongo Serie A Connecté par Cecotec, une trottinette électrique pour adultes désormais à -50%.

Vous pouvez désormais acheter le Bongo Serie A Connected pour seulement 329 €, ce qui représente une remise de 50% par rapport aux 665 € initialement marqués, qui est une occasion unique d’acheter ce petit véhicule pour profiter de tout le beau temps.

La trottinette électrique Cecotec dispose d’un moteur de 350 W et d’une batterie qui lui permet d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 25 kilomètres pour pouvoir se déplacer dans votre ville en toute liberté et elle ne pèse que 13,5 kg.

L’avantage de ce scooter électrique de Cecotec à 329 euros, c’est qu’il dispose d’un Puissance nominale de 350 W et puissance maximale jusqu’à 700 W, se distinguant par sa batterie amovible et interchangeable capable d’offrir une autonomie allant de 25 km.

A aussi 3 modes pour s’adapter à tous les types de conduite y compris un mode éco pour un fonctionnement sûr et économe en batterie ; Mode confort pour les meilleures performances combiné à une consommation de batterie optimale et mode Sport pour une puissance maximale sur différents terrains et des vitesses allant jusqu’à 25 km/h.

Une autre chose que nous aimons à propos de ce scooter électrique est le triple système de freinage de sécurité extrême, avec frein à disque, électrique et frein arrière manuel. Il dispose également d’une LED qui indique la vitesse de la batterie, marque également l’état et la configuration du scooter. Et évidemment une application dédiée que l’on peut lier très facilement et à partir de laquelle on pourra visualiser différentes informations et paramètres.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.