Ce scooter électrique de Cecotec a 40 km d’autonomie et vous pouvez l’utiliser ‘off road’ pour 649 euros | La technologie

Cecotec Bongo Z Series Off Road est un scooter électrique puissant qui peut rouler sur des chemins de terre grâce à ses roues tout-terrain.

La meilleure chose à propos des vélos est que vous pouvez emprunter n’importe quelle route pour vous déplacer n’importe où, mais ils sont gros et ne sont pas pris en charge par un moteur à moins que vous ne vouliez passer aux vélos électriques.

En revanche, les trottinettes électriques sont plus faciles à utiliser, elles sont rapides grâce à leurs moteurs et faciles à transporter.

Avec la trottinette électrique Cecotec Bongo Serie Z Off Road Vert Foncé vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes dans un seul produit, car ce scooter est spécial car il est tout-terrain. Maintenant, vous pouvez l’obtenir en vente dans le magasin Cecotec pour 649 euros.

Ce scooter électrique est un véritable polyvalent, avec jusqu’à 1 100 W de puissance et une propulsion arrière. Il est préparé pour résister à une utilisation intensive et sportive même en tout-terrain.

La meilleure chose à propos de ce scooter est que vous pouvez avoir un produit qui se déplace sur l’asphalte sans aucun problème, mais si vous voulez emprunter un chemin ou un terrain en terre battue, peu importe à quel point il est mauvais, vous pouvez le faire.

Il a une puissance maximale de 1 100W et une vitesse maximale de 25 km/h, comme l’exige la loi. Mais l’important est que votre batterie vous donne un autonomie jusqu’à 40 kilomètres (dans les meilleures conditions).

Ont quelques roues de 12 pouces hors route qui vous permettra de vous déplacer sur n’importe quel chemin sans problème. De plus, le moteur arrière offre beaucoup de traction pour conduire n’importe où.

Il a une grande planche en bambou pour qu’il puisse tout contenir et avoir plus d’espace pour vous-même. De plus, il dispose d’un double frein à disque.

Si vous osez emprunter n’importe quelle route et vous déplacer avec ce scooter électrique, vous l’avez proposé pour 649 euros dans la boutique en ligne Cecotec en Espagne avec une livraison gratuite et rapide.

Si vous avez aimé ses caractéristiques, mais préférez qu’elle ait des pneus normaux pour l’utiliser uniquement en ville, la version normale de la série Z coûte 685 euros chez Amazon.

