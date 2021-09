Ce scooter électrique de Cecotec coûte 299 € et dans certaines communes il est subventionné à 50% | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les trottinettes électriques se multiplient dans nos villes, d’une part parce qu’il existe des modèles de plus en plus chers, mais aussi parce que certaines administrations subventionnent leur achat.

Certes, depuis le début de la pandémie, vous avez pu constater à quel point il y a de plus en plus de scooters, de vélos et de vélos électriques qui circulent dans votre ville, bien que les progrès de la mobilité alternative aient été inégaux entre les villes. En tout cas, sa croissance semble évidente et imparable.

De plus, il est désormais plus facile que jamais d’acheter une trottinette électrique, pas chère. En partie parce que les magasins et les marques ont beaucoup baissé leurs prix et en partie parce que il y a des communautés qui subventionnent jusqu’à 50% de votre achat, cas de la Communauté de Madrid.

Si vous en cherchez un, la référence est évidemment le Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, qui est maintenant en vente pour 349 euros et est de loin le modèle le plus vendu, bien que il existe des alternatives encore plus abordables, comme le Bongo Serie A de la marque espagnole Cecotec, qui dans sa boutique en ligne ne coûte que 299 euros et a la livraison gratuite.

La trottinette électrique Cecotec dispose d’un moteur de 350 W et d’une batterie qui lui permet d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 25 kilomètres pour pouvoir se déplacer dans votre ville en toute liberté et elle ne pèse que 13,5 kg.

Il est un peu moins cher et présente des avantages similaires, avec 25 km d’autonomie et une vitesse maximale de 25 km / h, il vaut donc peut-être la peine d’économiser ces 50 euros de différence entre les deux modèles.

Comme Cecotec l’explique elle-même dans sa boutique officielle, c’est l’un des scooters électriques pouvant bénéficier de la subvention de la Communauté de Madrid et d’autres régions qui offrent des incitations similaires, afin que l’achat ne serait que de 150 euros si vous obtenez le remboursement.

L’un des avantages offerts par le Bongo Series A est que sa batterie est amovible et interchangeable, ce qui non seulement facilite la réparation, mais augmente également l’autonomie virtuelle de la batterie, et c’est que vous pouvez simplement acheter un remplacement pour l’utiliser lorsque le la batterie principale s’épuise.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Avec ses 700 W de puissance, vous ne devriez avoir aucun problème à surmonter les pentes et les pentes, ce qui est courant dans de nombreuses villes et qui coûte généralement des modèles bon marché.

Comme la livraison est gratuite et rapide, il n’y a pratiquement aucun inconvénient à l’acheter dans la boutique officielle de la firme valencienne, bien que si vous préférez, vous pouvez également le faire directement sur Amazon, bien que là-bas cela coûte quelque chose de plus, puisque son prix est de 329 euros , toujours en dessous de l’alternative Xiaomi.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.