Ce scooter espagnol bat le modèle Xiaomi Pro 2: il est moins cher et a la même batterie | Moteur

Nous sommes sur le point de retourner au bureau ou aux cours, et avec cela des heures interminables avec notre véhicule dans ces embouteillages chaque matin, ou de devoir prendre le train ou le métro bondé pour atteindre notre destination, mais si vous avez un scooter électrique non seulement Vous arriverez en premier mais aussi avec la plus grande sécurité sanitaire en évitant les foules.

Et c’est que dans la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, entrer dans les transports en commun bondés le matin est le moins conseillé même si vous portez un masque, donc si vous n’habitez pas loin de votre université ou de votre bureau, la meilleure option vous ce sont les différents scooters électriques, et nous avons trouvé celui qui vous convient le mieux.

Ce scooter électrique Cecotec Bongo Series A Advance Connected MAX n’est qu’à 449 euros sur Amazon, moins cher que le Xiaomi Mi Electric Scooter PRO 2 qui est également commercialisé dans cette boutique en ligne, bien que les deux produits puissent vous valoir sans aucun problème.

Trottinette électrique d’une puissance maximale de 700 W pour gravir les côtes sans effort. Il est léger et pliable, atteint une vitesse maximale de 25 km/h et sa batterie offre une autonomie allant jusqu’à 45 km. Il dispose d’une application pour afficher les informations et effectuer des ajustements sur le mobile.

La trottinette électrique Cecotec Bongo Series A Advance Connected MAX à 449 euros est un produit qui arrivera chez vous dans les semaines à venir, même s’il est probable qu’Amazon réapprovisionnera le produit après les vacances, vous le recevrez donc bien plus tôt.

Ce que nous aimons à propos de ce scooter électrique, c’est qu’il a un excellent 700W de puissance, ce qui le rend idéal pour gravir les pentes sans fin que nous trouvons sur notre chemin.

D’autre part, il a batteries interchangeables et amoviblesChacun d’eux peut offrir une autonomie allant jusqu’à 45 km, et si vous transportez une pièce de rechange, vous pouvez utiliser le scooter jusqu’à 90 km.

De plus, tant pour les utilisateurs confirmés que pour les débutants, cette trottinette comprend trois modes tels que le mode éco pour les longs trajets, le mode confort pour de meilleures performances et le mode Sport pour les courts trajets.

Ne vous inquiétez pas non plus du terrain, car il comprend roues anti-éclatement, sur des pneus tubeless de 8,5 pouces qui offrent plus de sécurité et d’adhérence.

De plus, il a un triple système de freinage, qui combine un frein à disque, un frein électrique et un frein manuel, pour nous éviter de subir une sorte d’accident si nous devons freiner brusquement.

Enfin, vous pouvez utiliser son application dédiée pour afficher différentes informations ou utiliser le panneau LED à l’avant qui indique la vitesse et la batterie, entre autres.

