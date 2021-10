Ce scooter Segway vous emmène plus loin : il a 40 km d’autonomie et est en vente dès maintenant | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez une trottinette électrique mais que la batterie des normales en sait peu, il existe des options qui vont un peu plus loin en termes d’autonomie.

L’habituel dans le secteur des scooters électriques est que leur autonomie se déplace autour de 25 km, du moins dans les modèles « standard », sans doute en raison du rythme que Xiaomi impose avec ses différents modèles.

Cependant, Xiaomi et d’autres marques ont des modèles Pro à vendre, ou MAX, cela dépend du cas. Ce sont les versions qui étirent un peu plus l’autonomie, dans le cas de la Ninebot KickScooter MAX de Segway, concurrent incontesté du Xiaomi Mi Scooter Pro 2.

Son prix est temporairement abaissé sur Amazon, ce qui le laisse à seulement 509 euros au lieu des 579 euros qu’il coûte habituellement. Une bonne opportunité si vous souhaitez acheter un scooter et préférez celui d’une marque de confiance, au-delà des options proposées par Xiaomi.

Ce scooter électrique bénéficie avant tout d’une batterie longue durée, qui atteint jusqu’à 40 km d’autonomie, bien plus que d’habitude.

Avec une vitesse de pointe de 25 km/h et beaucoup de puissance, il est parfait pour les déplacements urbains de toutes sortes. 40 km maximum, c’est un chiffre assez considérable pour tout utilisateur, avec la possibilité évidente de le recharger au bureau ou à l’école si nécessaire.

Utilise un frein régénératif qui « recycle » l’énergie cinétique du freinage pour réduire la consommation d’énergie, une nouveauté qui vient directement de la Formule 1 et dont de plus en plus de marques profitent.

Évidemment, il existe d’autres options si vous voulez un bon scooter électrique, en plus de ce modèle et de ceux de Xiaomi, tels que ceux vendus par la marque espagnole Cecotec.

Ce modèle Segway a la livraison gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne selon les conditions de vente habituelles d’Amazon, qui ne facture pas de frais d’expédition pour les commandes de 29 euros ou plus.

