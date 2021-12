Ce sèche-linge à air chaud sans friction tue également les virus et les bactéries | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

C’est une déception quand vous voulez porter votre vêtement préféré, mais il n’a toujours pas séché après le lavage. Ce séchoir à air chaud en plus de sécher, désinfecte.

En hiver sécher les vêtements C’est tout un problème, si vous n’avez pas de sèche-linge. Et même ainsi, s’il s’agit d’un tambour, il maltraite les vêtements délicats.

Cette Le sèche-linge à air chaud sans friction tue également les virus et les bactéries, et il ne coûte que 84,99 euros sur Amazon. Avec la livraison gratuite en un jour.

Il est un sèche-linge amovible, qui s’assemble en 3 minutes et peut être facilement rangé dans une boîte dans n’importe quel placard. Il n’occupe que 38,5 x 52 x 60 centimètres (165 x 90 cm une fois déplié).

Sèche-linge à air chaud qui tue également les virus et les bactéries, seulement 84,99 euros

La Sèche-linge Secamatic Turbo Plus ont une puissance de 1 000 W et chauffe l’air intérieur à 65 degrés, avec quoi en plus du séchage élimine les virus et les bactéries, qui ne résistent pas à cette température.

Le séchage à l’air chaud ne frotte pas sur les vêtements comme un sèche-linge, donc il est idéal pour les vêtements délicats.

Avec l’effet supplémentaire qu’il chauffe également la pièce, et prolonge le parfum de l’assouplissant. Et les vêtements sont presque repassés.

Une fois déplié, il dispose de 5 cintres qui lui permettent de sécher en même temps jusqu’à 12 kilos de vêtements.

Les cintres sont recouverts d’un couvercle (voir photos d’ouverture de news) pour maximiser le séchage et éviter la propagation de la chaleur.

A une minuterie permettant de programmer le séchage et l’arrêt automatique dans une plage de 0 à 180 minutes.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Un vêtement fin peut sécher en quelques minutes, tandis qu’un vêtement plus épais comme un pull en laine ou un jean peut prendre quelques heures. Mais certainement beaucoup moins que les 24 heures de séchage à l’air nécessaires en hiver.

Cette Le sèche-linge à air chaud sans friction tue également les virus et les bactéries, et il ne coûte que 84,99 euros sur Amazon. Avec la livraison gratuite en un jour.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.