Ce secret Prime Day vous offre des offres encore meilleures que celles annoncées par Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a tellement d’offres spectaculaires à trouver le Prime Day 2021, et nos lecteurs ont envahi le site d’Amazon pour profiter de remises incroyablement importantes sur tous les produits les plus en vogue de la saison. Voici quelques-unes des offres les plus intéressantes dont les lecteurs de . Deals profitent actuellement le deuxième jour du Prime Day 2021 : ARGENT GRATUIT d’Amazon (envoyez-vous une carte-cadeau électronique de 40 $, obtenez un crédit Amazon gratuit de 10 $), le très populaire Ouvre-porte de garage intelligent MyQ pour seulement 16,98 $ (plus un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key !), des remises importantes sur à peu près tous les appareils Apple populaires auxquels vous pouvez penser comprenant AirPods Pro et le Apple Watch, un nouveau prix bas de tous les temps sur le nouveau chaud Prises intelligentes TP-Link Kasa que tout le monde aime tellement, le meilleur Offres de pot instantané de l’année avec des prix commençant à seulement 49,99 $, le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour un prix record de 28,85 $, Amazon Fire TV Stick Lite pour un nouveau prix bas historique de 17,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $, le nouveau chaud Ring Video Doorbell pour 44,99 $ avec un Echo Dot gratuit, les 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération à moitié prix à 24,99 $, incroyable Offres casques Sony à partir de 78 $, un Ordinateur portable Windows 10 fourni avec un microSDXC de 128 Go pour seulement 219,99 $, les 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour un prix record de 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix fou de 14,99 $, plus de la moitié Enceintes Bluetooth portables JBL, le meilleur Offres Roomba de l’année à partir de 199,99 $, Amazon Véritables écouteurs sans fil Echo Buds à partir de seulement 79,99 $ au lieu de 120 $, et bien plus encore.

Il ne fait aucun doute que ces accords sont tous phénoménaux. UNE MonQ pour 16,98 $ ? le Fire TV Stick 4K pour 24,99 $ ?? Argent gratuit d’Amazon ?!? Si vous décidez de vous aventurer seul et de parcourir le site d’Amazon pour plus d’offres, sachez qu’il existe un secret pour trouver les meilleures.

Ici, nous vous montrerons comment être sûr de faire la meilleure affaire possible avant de faire votre prochain achat Prime Day.

Rendez-vous sur l’immense Pôle Prime Day 2021 sur le site d’Amazon et vous aurez accès à des milliers et des milliers d’incroyables offres Prime Day 2020. Ils couvrent toutes les catégories imaginables, des téléviseurs et ordinateurs portables aux produits de cuisine, articles ménagers, écouteurs, appareils domestiques intelligents et bien plus encore.

L’équipe . Deals passe évidemment toute la journée à partager les meilleures offres Prime Day que nous pouvons trouver sans nos lecteurs, mais la plupart d’entre vous parcourent sans aucun doute des ventes supplémentaires par vous-même. Il n’y a rien de mal à cela, bien sûr, mais il y a une petite astuce que vous devez absolument connaître avant de faire votre prochain achat Prime Day. En vérifiant simplement une petite chose avant d’appuyer sur le bouton « Ajouter au panier », vous pouvez vous assurer que vous obtenez toujours la meilleure offre possible.

Jeter un coup d’œil à cette vente sur la toute nouvelle sonnette vidéo Ring. C’est toujours une valeur formidable à 60 $, mais Amazon l’a répertorié pour seulement 44,99 $ pour Prime Day 2021. C’est un prix très bas pour le dernier modèle de sonnette de Ring, et cela semble être une évidence. Si vous l’achetez, cependant, vous manquez une offre encore meilleure.

Si vous jetez un œil à la partie de la page du produit que nous avons capturée dans la capture d’écran ci-dessus, vous remarquerez quelque chose en bas. Vous pouvez cliquer sur « Ajouter au panier » pour acheter la nouvelle Ring Video Doorbell pour 69,99 $, ou vous pouvez cliquer sur le bouton « avec Free Echo Dot » pour accéder à une nouvelle liste. C’est vrai, vous pouvez obtenir un Ring Video Doorbell livrée avec un Echo Dot pour les mêmes 69,99 $ que vous étiez sur le point de payer pour la sonnette toute seule !

C’est le secret que vous devez connaître pour le Prime Day 2020, et cela garantira que vous obtenez toujours la meilleure offre possible. Regardez cette capture d’écran :

Remarquez-vous quelque chose au bas de cette image? Jetez un autre coup d’œil et vous verrez qu’il existe une offre BEAUCOUP meilleure qui vous offre la même Ring Video Doorbell pour le même prix bas historique de 44,99 $, mais il est livré avec un Echo Dot gratuit!

Ring Video Doorbell Wired bundle avec Echo Dot (Gen 3) – Charcoal… Prix:$44.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tant de produits à prix réduits ont des offres complémentaires comme celle-ci où vous pouvez obtenir le produit seul ou ajouter un autre produit pour peu ou pas d’argent supplémentaire. Dans certains cas, le produit complémentaire entraîne des frais nominaux qui en valent vraiment la peine. Par exemple, vous pouvez obtenir un Écho Show 5 seul pour 44,99 $, ou vous pouvez ajouter une caméra intelligente Blink Mini pour seulement 10 $ de plus. Pourquoi ne profiteriez-vous pas de cette offre exceptionnelle ?

Echo Show 5 Charcoal avec Blink Mini Caméra de Sécurité Intelligente Intérieure, 1080 HD avec Détecteur de Mouvement Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 54,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Assurez-vous de faire attention lorsque vous achetez des offres sur les appareils Amazon et recherchez toujours ces offres supplémentaires sous le prix et les options de couleur d’un produit. Vous ne savez jamais quand vous allez trouver de l’or !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.