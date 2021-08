Ce secteur sera un « fabricant de milliardaires »

La prochaine génération de milliardaires sera faite dans l’espace.

Cela vient du PDG de la société de technologie spatiale Astra.

Notre spécialiste de l’hypercroissance, Luke Lango, est tout à fait d’accord.

De Luc :

C’est le point de départ pour que les humains colonisent et commercialisent l’espace – ce qui, ne vous y trompez pas, créera une énorme opportunité économique.

Dans le Digest d’aujourd’hui, Luke met en évidence une poignée d’opportunités liées à l’espace et pointe vers un petit stock qui, selon lui, a un potentiel 100 fois supérieur.

Pour être clair, ce n’est pas 100 % à l’envers, c’est 100X à l’envers.

De Luc :

Cette action minuscule et explosive fait partie d’un tout nouveau portefeuille de sept actions technologiques d’hypercroissance, chacune représentant la prochaine génération de «super gagnants» d’actions technologiques avec un potentiel de hausse d’au moins 30X.

Alors, que se passe-t-il ici ?

Découvrons directement de Luke. Je le laisserai prendre à partir d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsbourg

Devenez milliardaire en investissant dans cette industrie en plein essor au potentiel infini

Par Luc Lango

La vie est différente pour les milliardaires.

Ils vivent dans des domaines de plusieurs acres valant des dizaines de millions de dollars. Ils conduisent des voitures qui font rêver tout le monde. Ils ont des équipes de sécurité personnelle.

Et maintenant, ils vont dans l’espace.

Le mois dernier, Virgin Galactic a envoyé son fondateur milliardaire Richard Branson dans l’espace dans le cadre d’une balade de type Disneyland pour voir la Terre à distance comme seuls des astronautes entraînés l’avaient vue auparavant.

Quelques semaines plus tard, Blew Origin a fait voler son propre fondateur milliardaire Jeff Bezos à plus de 100 km au-dessus de la surface de la Terre.

Beaucoup de gens ont écrit ces deux vols spatiaux comme «juste des gens riches étant des gens riches. ” Après tout, alors que Virgin Galactic et Blue Origin commenceront à faire voler commercialement des gens dans l’espace, ces billets se vendent au moins 450 000 $ la pièce.

Les riches volent dans l’espace. Grosse affaire…

Mais c’est un gros problème – en fait, c’est une affaire plus importante que pratiquement tout ce qui se passe dans le monde en ce moment.

Pourquoi?

Parce que ces vols ont déclenché l’émergence d’une économie spatiale de plusieurs milliards de dollars.

Vous devez comprendre : l’importance de Branson et Bezos dans l’espace n’est pas les vols eux-mêmes – plutôt, c’est la fondation qu’ils créent pour la commercialisation de l’espace.

Comme Branson l’a dit lorsqu’il était dans l’espace :

“À la prochaine génération de rêveurs : si nous pouvons le faire, imaginez ce que vous pouvez faire. “

Virgin Galactic et Blue Origin volent avec succès des gens ordinaires dans l’espace, lorsqu’ils sont associés à plusieurs lancements de fusées réussis de la part de Astra, EspaceX, et RocketLab États-Unis, est la preuve que la technologie de propulsion des fusées a considérablement progressé au cours de la dernière décennie – et est maintenant à un point où nous pouvons de manière réaliste, rapide, sûre et (quelque peu) rentable faire voler des personnes et des objets dans l’espace.

C’est une affaire énorme.

C’est le point de départ pour que les humains colonisent et commercialisent l’espace – ce qui, ne vous y trompez pas, créera une énorme opportunité économique.

Au cours des prochaines années, des entreprises de toutes sortes commenceront à lancer des centaines de satellites sur ces fusées spatiales, et ces satellites changeront à jamais le monde tel que nous le connaissons.

Certains de ces satellites recueilleront imagerie géospatiale pour peindre une vue permanente à 360 degrés de la surface de la planète – ce qui aidera à informer les opérations militaires et de défense, la guerre et la préparation aux catastrophes naturelles, le suivi du transit des avions et des marchandises, et même les voitures autonomes (oui, l’imagerie satellite sera une entrée de données volumineuses pour les modèles autonomes).

Certains de ces satellites recueilleront Données d’occultation radio GPS, qui sont des données de signaux radio qui exploitent les lectures de densité atmosphérique spatiales pour améliorer les prévisions météorologiques.

Certains de ces satellites essaieront de miner des astéroïdes et transporter de l’eau et des minéraux rares sur Terre.

Certains de ces satellites créeront nouvelles usines de fabrication dans l’espace qui tirent parti des conditions uniques de l’espace – aucune gravité n’étant la plus grande – pour fabriquer plus facilement et plus rapidement certains objets lourds.

Certains de ces satellites seront panneaux solaires qui captent une tonne d’énergie solaire dans l’espace et la renvoient vers la Terre.

Certains de ces satellites aideront à la construction de hôtels de l’espace, appartements de l’espace, et d’autres hébergements spatiaux qui deviendront inévitablement une chose à mesure que l’intérêt humain pour aller dans l’espace grandira dans les années à venir.

L’opportunité dans l’espace – comme l’espace lui-même – est infini. En chiffres, Morgan Stanley s’attend à ce que l’économie spatiale mesure 1,7 billion de dollars en 2040.

C’est peut-être le PDG d’Astra qui l’a dit le mieux : « La prochaine génération de milliardaires sera créée dans l’espace.

Je ne pourrais pas être plus d’accord…

Et c’est pourquoi – à mon 1 à 30 Sommet de la richesse sur mercredi, 18 août, à 19 h HE – Je révélerai plus de détails, y compris comment accéder au nom, au symbole boursier et aux principaux détails commerciaux de mon stock d’espace n ° 1 à acheter dès maintenant.

C’est une petite entreprise hyper-innovante qui utilise des technologies spatiales pour résoudre le plus gros problème au monde : des connexions Internet lentes et incohérentes.

Cette action minuscule et explosive fait partie d’un tout nouveau portefeuille de sept actions technologiques d’hypercroissance, chacune représentant la prochaine génération de «super gagnants» d’actions technologiques avec un potentiel de hausse d’au moins 30X.

Ce petit stock se distingue parmi ce groupe de superstars pour avoir jusqu’à Potentiel de hausse 100X…

Si vous ne l’avez pas encore fait, assurez-vous de prendre un moment pour réserver votre place pour cet événement qui changera votre vie (c’est absolument gratuit). Alors n’oubliez pas de marquer votre calendrier pour mon 1 à 30 Sommet de la richesse, se passe mercredi, 18 août, à 19 h HE.

Qui sait? Peut-être pourriez-vous utiliser cet investissement pour rejoindre un jour la classe des milliardaires.

Sincèrement,

Luc Lango

Rédacteur en chef, Hypergrowth Investing