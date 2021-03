Ce selfie sur Mars de Curiosity est à couper le souffle – .

Si vous avez lu récemment sur Mars, c’est probablement à cause du rover Perseverance nouvellement débarqué de la NASA. Le nouveau robot brillant est vraiment quelque chose, et il est rempli de toutes sortes d’outils impressionnants qui lui permettront de mener des recherches scientifiques sur la planète rouge, ce qui n’a jamais été possible auparavant. Cela dit, ce n’est pas le seul rover sur Mars, et le rover Curiosity de la NASA est toujours en plein essor dans son incroyable campagne qui approche rapidement d’une décennie complète d’exploration.

Maintenant, dans un rappel opportun que Curiosity fait toujours des choses incroyables, la NASA a publié l’une des images les plus étonnantes du rover à ce jour. C’est un selfie que le rover a pris alors qu’il était assis devant un rocher sur la surface de Mars connu sous le nom de Mont Mercou. L’image comprend un certain nombre de sites intéressants, y compris le rocher balayé par le vent sur lequel le rover est assis et les dunes de sable sombre soigneusement sculptées qui l’entourent.

Le fidèle rover a cassé le selfie après avoir percé un trou pour prélever un échantillon du matériau rocheux. Si vous regardez de près l’image en pleine résolution, vous pouvez voir le trou de forage:

Un trou percé par le rover Curiosity. Source de l’image: NASA / JPL

La NASA propose la description suivante de la collecte d’échantillons et de ses plans pour le futur immédiat:

La perceuse de Curiosity a pulvérisé l’échantillon avant de le faire couler dans les instruments à l’intérieur du rover afin que l’équipe scientifique puisse mieux comprendre la composition de la roche et quels indices elle pourrait offrir sur le passé de Mars. Cette zone est à la transition entre «l’unité argileuse» Le départ de Curiosity et «l’unité sulfatée» qui se trouve devant le mont Sharp, la montagne de 3 miles de haut (5 kilomètres de haut) que le rover a été depuis 2014. Les scientifiques ont longtemps pensé que cette transition pourrait révéler ce qui est arrivé à Mars alors qu’elle devenait la planète désertique que nous voyons aujourd’hui.

Cela peut ressembler à une seule image, mais le selfie que vous voyez ci-dessus est en fait un tas de photos différentes assemblées. Vous remarquerez que le rover ne tient pas réellement «la caméra» dans l’image finale, et c’est parce que la NASA est capable de l’éditer à l’aide de photos prises sous différents angles, en reconstituant soigneusement l’image finale comme un puzzle.

La NASA dit qu’elle a dû prendre 60 photos individuelles à l’aide de la caméra montée sur le bras robotique du rover afin de construire le selfie final. C’est beaucoup d’images haute résolution qui volent de Mars à la Terre, et beaucoup de travail de la part de la NASA pour les assembler. Le résultat en vaut vraiment la peine, bien sûr, et vous auriez du mal à trouver une image plus magnifique prise de la surface martienne.

Curiosity escalade actuellement le mont Sharp, et alors qu’il continue son voyage dans la montagne, il s’arrêtera pour faire de la science et profiter de la vue. La persévérance est peut-être le petit nouveau sur le bloc, mais Curiosity a encore quelques trucs dans sa manche.

