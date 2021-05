Ce sera au coude à coude Red Bull tout au long de la saison

Toto Wolff estime que la bataille pour le titre entre Mercedes et Red Bull sera «au coude à coude» tout au long de la saison, alors que la Formule 1 se dirige vers Barcelone pour le Grand Prix d’Espagne.

Mercedes détient actuellement l’avantage à la fois dans le championnat des pilotes et des constructeurs, mais a vu le premier véritable prétendant surgir depuis 2018 chez Red Bull.

Dans la perspective de la quatrième course de l’année sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, il est difficile de déterminer quelle équipe a le dessus, Wolff soulignant que le circuit présente des caractéristiques qui pourraient ne pas convenir au W12.

Lewis Hamilton a gagné sur la piste l’année dernière après une conduite dominante et Wolff a déclaré qu’il était intrigué de voir comment Mercedes se comportait ce week-end.

«Les événements consécutifs apportent une intensité supplémentaire au calendrier, et ils signifient également que nous n’avons pas à attendre longtemps pour la prochaine dose d’action sur piste», a-t-il déclaré. «C’est une perspective excitante après une autre course serrée le week-end dernier au Portugal.

«Nous avons quitté Portimao avec un solide double podium et quelques apprentissages importants à faire avancer, d’autant plus qu’un doublé était à portée de main sans le problème de capteur pour Valtteri dans les dernières spéciales. Il reste encore beaucoup de travail à faire et l’ordre hiérarchique semble sur le point de changer d’une piste à l’autre, nous savons donc que nous devons être au top de notre jeu chaque week-end.

«Ce sera un combat au coude à coude avec Red Bull tout au long de la saison et nous sommes ravis que cette bataille se poursuive dans quelques jours en Espagne. Habituellement, nous aurions déjà passé du temps à Barcelone pour des tests hivernaux, mais ce n’était pas le cas cette année. Nous avons donc hâte d’être de retour sur la piste et de voir comment nous nous en sortons.

«Le Circuit de Barcelone-Catalunya est un véritable polyvalent, avec un mélange de types de virages et de lignes droites, ce qui en fait un véritable test pour la voiture. C’est un circuit où la gestion des pneus arrière est la clé de bonnes performances, et cela n’a pas été notre plus grande force jusqu’à présent cette saison. Quelques modifications ont également été apportées à la mise en page cette année. Nous sommes donc intrigués de voir les performances de W12 là-bas. »