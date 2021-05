Ce sera comme d’habitude à partir de juin: N Srinivasan, VC & MD, India Cements

Le prix décent et cela aussi sans crédit, et l’expérience que nous avons acquise au cours de la dernière année vont prendre soin de nos affaires, même si notre utilisation des capacités est un peu plus faible.

India Cements, le géant du ciment, ne voit pas la deuxième vague de Covid -19 créer un gros problème pour l’entreprise, estimant que les marchés rouvriront en juin et qu’il y aura une demande refoulée. N Srinivasan, vice-président et directeur général d’India Cements, qui a été reconduit lundi pour cinq ans, a déclaré que la société, qui marquait son 75e anniversaire cette année, s’était plutôt bien débrouillée au cours de l’exercice 21. Il a généré suffisamment de flux de trésorerie pour rembourser les dettes de Rs 500 crore au cours de l’exercice qui vient de se terminer. Extraits.

Comment évaluez-vous l’impact possible de la deuxième vague de Covid-19 sur l’entreprise et l’industrie?

Nouvelles connexes

India Cements rebondit au noir et réalise un bénéfice de 72 crores de roupies au quatrième trimestre Actions ciblées: Axis Bank, Abbott India, Pfizer, Hero MotoCorp, Dr Reddy’s Laboratories, India Cements Stocks en bref: les actions India Cements, Airtel, Vodafone Idea, HFC, IGL, MTNL resteront dans l’actualité

Dans l’ouest et le nord de l’Inde, les restrictions de verrouillage [are being relaxed] et nous nous attendons à une détente progressive en juin dans le sud également. Par conséquent, cette année, dans l’ensemble, nous sommes peut-être mieux placés car nous avons eu l’expérience de faire face à la première vague. Au cours du dernier exercice, nous avions réduit nos créances et avions une bonne gestion de la trésorerie. Cette année, nous prévoyons de générer plus d’argent, les prix se maintiennent et le volume global devrait être meilleur que l’an dernier. Nous avions géré le coût de production et contenu le coût fixe. Comme je l’ai dit, d’ici juin, la plupart des marchés seront [free of] restrictions et il y aura une demande refoulée. Pour notre entreprise, ce sera alors comme d’habitude.

Comment s’est déroulé le quatrième trimestre en termes de volumes et de performances?

Le quatrième trimestre a été très bon pour nous. Sur 29 lakh de ciment et de clinker que nous avons produit pendant toute l’année, environ 6 lakh de tonne l’avaient été au cours du dernier trimestre. Nos tirages d’actions ont également été solides au dernier trimestre. La production de ciment de la société s’est améliorée chaque trimestre au cours de l’année, l’utilisation des capacités passant de 37% au premier trimestre à environ 77% au quatrième trimestre, y compris les ventes de clinker. L’utilisation des capacités en mars 2021 était d’environ 82%.

Bien que nous ayons le droit d’exploiter nos usines, nous exploitons des unités en fonction de l’inventaire que nous souhaitons conserver, car les points de vente sont restés fermés en raison de verrouillages locaux. À l’heure actuelle, nous ne voulons pas constituer un inventaire plus élevé. Dès l’ouverture des points de vente, nous serons en mesure de fonctionner à des niveaux d’utilisation de capacité plus élevés.

Quelle a été la situation d’endettement de l’entreprise? Y a-t-il des pressions sur le coût des intrants?

Au début de FY21, la dette totale de la société était de Rs 3 500 crore. Il est descendu à Rs 2 900 crore à la fin de l’exercice. Au cours de la dernière année, nous avons remboursé Rs 500 crore de dette malgré le fait que nous n’ayons pas fonctionné à pleine capacité, et nous avions bien géré notre inventaire. Nous sommes également sur la bonne voie pour rembourser une autre dette de Rs 600 crore au cours de l’exercice 22, sur la base de notre évaluation que d’ici la mi-juin, tous les marchés, y compris le sud, seront hors de verrouillage. Il n’est pas nécessaire de modifier nos plans d’affaires à la suite de la deuxième vague de Covid-19… Au cours de cette année, le coût des intrants peut augmenter, mais je pense qu’il peut être répercuté sur le marché. Les prix du ciment ont augmenté en mai de 10 roupies par sac et augmenteront en juin d’environ 10 à 15 roupies par sac.

Quel a été l’impact de la pratique de cash and carry de l’entreprise?

L’entreprise poursuivra la pratique du cash and carry (vente au comptant), qu’elle a introduite l’an dernier dans toutes les géographies, même fortement. En tant qu’entreprise, nous sommes très attentifs à la trésorerie. Nous pensons que le prix est important et que nous vendons à un prix décent. … Le prix décent et cela aussi sans crédit, et l’expérience que nous avons acquise au cours de la dernière année vont prendre soin de nos affaires, même si notre utilisation des capacités est un peu plus faible.

Quels sont les secteurs qui stimuleront la demande?

Covid-19 a provoqué une réduction artificielle de la demande en raison des restrictions. La demande de base était là. Si vous regardez la période pré-Covid, la demande augmentait dans tout le pays. La demande augmentera en raison de l’accent mis par le gouvernement sur l’infrastructure. Le budget expansionniste pour 2021-2022, qui était axé sur l’augmentation des investissements, devrait stimuler la croissance. Si le capex promis sur les infrastructures, les routes, les rails de métro a lieu, il y a place pour une demande accrue de ciment.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.