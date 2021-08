“Ce sera difficile de le voir avec un autre maillot qui n’est pas celui du Barça”

in

10/08/2021 à 19h31 CEST

Après l’annonce que Leo Messi signera avec le PSG dans les prochaines heures pour deux saisons à venir, les réactions n’ont pas tardé à sortir. Et son ancien partenaire Andres Iniesta a précisé que “il sera difficile de le voir avec une autre chemise“.

Andrés Iniesta a quitté le FC Barcelone en 2018 pour aller à Japonais Kobe Vissel. Le milieu de terrain espagnol de 37 ans a prolongé de deux saisons supplémentaires avec l’équipe japonaise jusqu’en 2023 et dans une interview pour l’., il a parlé de Leo Messi.

“Je ne sais pas si le mot est surprise puisque finalement Leo représente le Barça, après tant d’années et tant de choses. Il sera difficile de le voir avec un autre maillot qui n’est pas celui du Barça, mais parfois ces circonstances se produisent. Je ne sais pas intérieurement ce qui s’est passé et comment ça s’est passé, mais c’est une situation qu’il va falloir assimiler”, a déclaré l’ex blaugrana.

Concernant la question « Que signifie Messi pour Barcelone ? Iniesta a été clair : “Cela a été tout. C’est un joueur qui transcende. Je n’ai pas vu un joueur comme lui. Je ne l’ai pas vu et je pense que je ne le verrai jamais. Faites ce que vous faites et pendant si longtemps…“.

Je réfléchis également à ce que sera le Barça cette saison : “L’année dernière, on a déjà vu qu’un nouvel entraîneur et d’autres nouveautés sont arrivés. Tout a besoin d’un peu d’adaptation. L’année dernière c’est arrivé et cette année, dans la singularité importante de ne pas avoir Leo, Barcelone continuera d’être l’une des équipes fortes, celles qui doivent être au sommet. J’espère qu’il en est ainsi. Il y a de nouvelles personnes qui sont venues, qui vont beaucoup contribuer”.