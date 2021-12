« Ce sera difficile de trouver une autre génération avec des expériences comme celle-ci »

28/12/2021 à 23h00 CET

L’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur de la Belgique, a reconnu que les générations suivantes de footballeurs dans ce pays auront du « talent », mais qu’il sera « difficile » pour une autre de se redonner avec les « expériences » que ceux qui en font désormais partie ont eu. , en tant que gardien de but Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku ou danger édénique.

« La grande chance est que les joueurs que nous avons été dans les meilleurs vestiaires du football européen grandissent, utilisent le talent au niveau de l’équipe et gagnent. Le talent sera dans les prochaines générations, mais il est très difficile d’en trouver un autre génération avec eux. les expériences des joueurs que nous avons en ce moment », a-t-il prévenu.

Martinez Il a participé à une session de solidarité et télématique de la Fédération galicienne de football, à travers sa commission des entraîneurs, au cours de laquelle il a coïncidé avec l’entraîneur de l’Espanyol Vicente Moreno.

Depuis la Belgique, il a contextualisé qu’il s’agit d’un pays de 11 millions d’habitants, avec 24 clubs professionnels qui « travaillent de manière très uniforme, avec une identité très claire sur la manière de développer le footballeur ».

En analysant son parcours sur le banc, il a expliqué que son passage à Wigan « l’a beaucoup aidé » et doit aussi « beaucoup à Swansea », les deux clubs qui « l’ont beaucoup marqué ».

Aux nouveaux entraîneurs, notamment les plus jeunes, il a recommandé qu’ils soient eux-mêmes et non « un personnage qui prétend être ce qu’il n’est pas » car « c’est ce que les joueurs détectent ». Il a souligné que l’important est « le don de diriger des groupes » et d’être « très intéressé par l’être humain dans le vestiaire ».

Sur l’évolution du football, Martinez Il a expliqué qu' »avant vous jouiez avec des footballeurs et maintenant ce sont des athlètes ».

« Cela rend le jeu plus rapide car un athlète jouant au football a changé le jeu », a déclaré l’entraîneur de l’équipe nationale belge.