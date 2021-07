Ce sera la feuille de route d’Intel avec laquelle il prévoit de dominer en 2025

27/07/2021 à 17h34 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Nous en voyons un depuis des années Intelligence pression dans tous les secteurs auxquels il participe. La compétitivité croissante dans de nombreux domaines où Intel dominait auparavant avec facilité a rendu difficile le retour de l’entreprise sur le trône. Cependant, l’entreprise a un plan et a déjà officialisé son feuille de route dans lequel ils essaieront de re-dominer le marché.

Dans un communiqué de presse officiel d’Intel, la société a assuré qu’elle était déjà en collaboration avec des sociétés telles que Qualcomm et Amazon, qui obtiendra des puces d’Intel. Dans la feuille de route que vous pouvez voir ci-dessous ces lignes, nous voyons comment Intel prévoit d’innover dans ses processus de fabrication. Bien qu’ils soient encore en 10 nm, à une époque où des entreprises comme AMD, TSMC ou Samsung ont réussi jusqu’à 7 et 5 nm, d’Intel, ils prévoient d’augmenter l’efficacité de leurs processeurs avec des processus de fabrication à plus petite échelle et enfin atteindre 20 angströms d’ici 2024.

Feuille de route Intel

| Intelligence

Avec ses regards déjà tournés vers l’avenir, tout indique que l’actuel PDG d’Intel, Pat Gelsinger, tourne vent et marée pour assurer un avenir fructueux à l’entreprise et redevenir leader du marché avec ses technologies. Il faudra attendre un peu pour voir les résultats et savoir s’ils finiront par y parvenir.