Ce sera la mise à jour PS5 de fin d’année | Jeux

La PS5 sera mise à jour à la fin de l’année avec un patch qui ajoutera de nouvelles fonctionnalités. Sony a signalé que l’enregistrement pour la version bêta a déjà commencé.

La PS5 a déjà enregistré quelques mises à jour mineur depuis son lancement à la fin de l’année dernière. La nouvelle console de Sony a connu des améliorations de stabilité et des corrections de bugs, mais elle a également présenté un correctif plus important qui a ajouté quelques fonctionnalités. Une autre mise à jour de ces caractéristiques a déjà une fenêtre de lancement.

Dans un article sur PlayStation Blog, Sony a signalé que il y a une nouvelle mise à jour PS5 prête pour la fin de l’année. Le contenu qui arrive apportera de “nouvelles fonctionnalités”, selon le document et ceux-ci peuvent être testés avant grâce à une phase bêta que l’entreprise est déjà en train de démarrer.

Malheureusement, les pays dans lesquels on peut s’inscrire pour essayer tout ce qui est ajouté à la PS5 avant sont rares. En outre, la liste n’inclut pas l’Espagne. L’inscription est ouverte uniquement aux joueurs de 18 ans et plus aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Si vous êtes dans l’un de ces territoires, vous devez vous inscrire avec ce lien : https://www.playstation.com/ps5/ps5-beta-program-sign-up.

Rien n’a été partagé sur la date de sortie exacte de la nouvelle mise à jour et ni sur ce qu’elle pourrait inclure… un nouveau système de dossiers pour organiser les jeux ne serait pas mal du tout. D’autre part, L’équipe PlayStation a partagé qu’il sera signalé dans les semaines à venir à ce sujet.

Nous rappelons que la dernière mise à jour majeure de la PS5 a apporté de nouvelles fonctionnalités telles que le stockage USB étendu, le jeu croisé PS4-PS5, une base de jeu améliorée et des améliorations de l’interface sociale et utilisateur. Que voudriez-vous voir dans le futur ?

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par David Rodríguez.