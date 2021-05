Ce sera la nouvelle façon de gérer les menus déroulants dans Edge | La technologie

Microsoft expérimente une nouvelle fonctionnalité pour améliorer l’expérience des menus flottants et la gestion des favoris et des collections dans le navigateur Edge.

Microsoft ne cesse d’inclure de nouvelles fonctionnalités pour son navigateur Edge chromium à succès, et après nous avoir montré une fonctionnalité intéressante qui nous permet d’ouvrir des documents Word, PowerPoint et Excel directement dans votre navigateur, ils expérimentent également l’option pour faciliter l’administration de les menus déroulants avec de nouveaux boutons.

Avec ce changement, ce qu’ils veulent, c’est que l’administration du menu déroulant pour les téléchargements, l’historique et les favoris soit beaucoup plus simple et intuitive, en se souvenant de la dernière configuration effectuée par l’utilisateur à cet égard.

Microsoft travaille déjà depuis longtemps sur de nouvelles expériences de barre d’outils, et maintenant, avec ce changement, cela nous permettra d’accéder rapidement et facilement à l’historique, aux collections ou aux téléchargements sans avoir à naviguer vers différentes pages et options dans le navigateur.

Microsoft note que “nous avons entendu des commentaires de certains d’entre vous selon lesquels vous préférez que les nouveaux panneaux de favoris, d’historique, de téléchargements ou de collections restent fixes jusqu’à ce que vous décidiez qu’il est terminé, au lieu d’avoir à les détacher automatiquement lorsque le panneau est fermé” , ramassez la fenêtre au plus tard.

L’option s’appelle «conserver l’état de la broche pour les menus, et elle nous permettra de l’activer à travers trois options.

Une option nous permet d’ajouter un bouton à détacher, remplaçant ainsi le bouton pour fermer le menu déroulant. L’option suivante nous permet d’avoir des boutons à la fois pour détacher et fermer. La troisième option ajoute un nouveau menu sous la forme de trois points horizontaux qui permettront aux favoris ou aux collections de toujours s’ouvrir en tant que panneau jusqu’à ce que vous le désactiviez.

Cet indicateur expérimental est disponible sur le canal Edge Canary (build 92.0.874.0+) et arrive bientôt sur le canal Dev.