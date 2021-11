Ce sera la nouvelle famille Oppo Reno 7 : son design surprend | La technologie

Alors que le nouveau Reno 6 est toujours en vente après sa présentation au milieu de l’année, des rumeurs et des fuites révèlent déjà à quoi ressemblera la prochaine génération d’Oppo Reno 7.

Les derniers mobiles Oppo se caractérisent par un design très soigné qui s’accompagne de fonctionnalités intéressantes qui placent Oppo dans une position très compétitive. Une fuite montre que cette dynamique sera également maintenue dans la prochaine génération de la gamme Reno 7 d’Oppo.

L’Oppo Reno 6 (que nous analysons ici) n’est sur le marché que depuis quelques mois, mais la roue du téléphone n’arrête pas de tourner et Oppo a déjà la conception de ce qui sera prêt. proposé pour le milieu de gamme 2022 avec le Reno 7.

Si le Reno 6 Pro (que nous analysons ici) affichait un design similaire au Find X3, la surprise a été donnée par le Reno 6 qui arborait un design plus rectiligne et différentiel. Les rendus divulgués hier indiquent une gamme Reno 7 qui adopte cette conception à la fois pour le Réno 7 quant à lui Réno 7 Pro.

Les images nous viennent de la main du populaire Filtre Evan Blass que, via son compte Twitter, il a publié une série de rendus censés montrer avec tout le luxe de détaille le design de la nouvelle génération Oppo Reno 7.

Le Reno 7 adopte le design carré « style iPhone 13 » que le Reno 6 affichait déjà, qui rencontre un très bon accueil du public, présentant un écran complètement plat et dos, comme les bords.

OPPO Reno7 pic.twitter.com/26JQTJGBpG – Ev (@evleaks) 22 novembre 2021

Les Conception globale de Reno 7 est assez similaire au OnePlus Nord N20 qui a récemment également été divulgué par @OnLeaks.

A partir des images, on peut sentir un configuration triple caméra, le logo Oppo présent dans le coin inférieur droit et la disposition habituelle des boutons de volume sur le cadre gauche, tandis que le bouton d’alimentation se trouve sur le côté droit. Le bas abrite le connecteur USB Type-C avec le plateau SIM et la grille de haut-parleur de chaque côté.

Le compte du tweeter Ishaan Agarwal a révélé quelques Spécifications Reno 7 et Reno 7 Pro que, avec de nouvelles images qui corroboreraient la version d’Evan Blass, certaines spécifications clés des deux modèles sont fournies. Du Reno 7 Pro, par exemple, un module de caméra légèrement plus grand avec quatre objectifs se démarque.

Concernant les spécifications, le tweeter affirme que le Reno 7 pourrait arriver avec un écran AMOLED 90 ou 120 Hz, processeur Snapdragon 778G avec 5G et une Batterie de 4 500 mAh avec le soutien de Charge rapide 60W SuperVOOC 2.0.

En revanche, il se murmure que le modèle Pro parierait sur l’un des nouveaux Processeurs MediaTek Dimensity 1200-MAX et une Batterie de 4 500 mAh avec Charge rapide SuperVOOC 2.0 65W.

La marque prévoit de présenter officiellement le nouvelle génération Reno 7 à partir de 2022 le 25 novembre, même si pour le moment il n’atteindra que le marché asiatique, tandis que le reste du monde devra attendre encore quelques mois pour pouvoir les trouver en magasin.