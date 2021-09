ce sera la nouvelle gare en Espagne

22/09/2021 à 9h02 CEST

Ce mercredi 22, à 21h21, débute l’automne astronomique 2021, alors que les prévisions météo ont déjà commencé le 1er septembre. Pourquoi la nouvelle saison commence-t-elle ? Tout est dû à l’inclinaison de la Terre et à la chaleur qu’elle reçoit du Soleil. Désormais, l’hémisphère nord de la planète « s’éloigne » remarquablement du Soleil et, d’autre part, c’est l’hémisphère sud qui est le plus exposé au roi soleil et, par conséquent, reçoit le plus de rayonnement. Cela se traduit par une baisse de température dans les pays de notre partie de la planète.

Ce n’est pas la seule conséquence. La baisse des températures est due au fait que le Soleil sera désormais vu un peu plus bas qu’en été, également à cause de ce changement d’inclinaison de la Terre, qui nous réchauffera moins qu’en été, lorsqu’il préside au ciel de grande hauteur tout au long de la journée. Pour la même raison, les nuits seront plus longues et les jours plus courts.

Changements de nature

Nous verrons des changements dans la nature. Le vert éclatant de l’été laisse désormais place à une explosion de couleurs jaunes, marrons et même violettes, ce qui est le signe d’une moindre activité des plantes. Parce que? Les feuillus, pour préserver leurs nutriments à ce moment, ferment le chemin à la circulation de leurs fluides dans chaque feuille, l’empêchant de se nourrir et réalisant correctement la photosynthèse. L’objectif est que la feuille ne « vole » pas la nourriture de l’arbre.

Ce qui est produit est un phénomène connu sous le nom de “chlorose”. La chlorophylle qui donne la couleur verte disparaît et révèle la vraie couleur du reste des tissus et des pigments que contient la feuille, qui sont généralement jaunes ou rougeâtres.

En perdant la feuille, l’arbre préserve mieux l’eau et les nutriments pendant l’hiver, lorsque son rendement est beaucoup plus faible, ce qui irait autrement à la feuille. Comme ce processus s’accélère avec des températures basses et moins d’ensoleillement, il est courant de le voir démarrer à haute altitude dans les montagnes et redescendre progressivement au fil des semaines, donnant lieu à un contraste de couleurs très spectaculaire, explique le portail Meteored.

Mais il y a aussi changements chez les animaux de nos montagnes et de nos champs. Et c’est que la faune s’étend après un long été en essayant de surmonter les températures élevées et le manque d’eau qu’elle subit depuis des mois. L’activité est donc à nouveau effrénée, dans certains cas avec l’intention de se préparer à l’hiver long et rigoureux qui approche, et dans d’autres parce que c’est maintenant que le rituel de reproduction est déclenché.

L’un des événements les plus spectaculaires en ce qui concerne ce dernier est l’appel ‘beuglant ‘, le rituel de la cour amoureuse du cerf. Elle survient entre mi-septembre et octobre, en avance ou en retard selon la latitude.

Les plus impressionnants de ce phénomène sont les combats entre les mâles et le puissant rugissement rauque qui résonne sur de longues distances dans les zones boisées où ils habitent.

La puissance et la fréquence du son guttural montre la corpulence et la santé du spécimen qui l’émet, indiquant ainsi aux femelles s’il vaut la peine de s’approcher ou de ne pas choisir, et au reste des mâles s’il peut être un adversaire difficile .

C’est aussi le moment où les oiseaux qui ont passé l’été sous les latitudes septentrionales commencent à migrer pour échapper aux rigueurs de l’hiver et après. Ils volent sur des milliers de kilomètres pour trouver un foyer plus au sud, où les fruits d’automne, comme les mûres, les prunelles, les majoletas, les cynorrhodons, se parent de teintes rouges ou violettes qui témoignent de leur maturité. Sans ces drupes nutritives, de nombreux animaux qui débarquent sur nos territoires mourraient épuisés, incapables de récupérer l’énergie perdue au cours de leur coûteux voyage.

C’est aussi en automne que l’emblématique lynx se couvre d’un pelage épais qui lui permettra de passer l’hiver plus à l’abri du froid.

L’écureuil, comme les autres petits mammifères, garde tous les fruits et graines qu’il trouve dans son garde-manger, prêt à passer l’hiver bien approvisionné.

Également, les ours s’enferment dans leur carapace sortir au printemps, quand les petits sont nés.

Les reptiles, en revanche, après un été chargé, deviennent « léthargiques » et passent l’hiver complètement endormis.

Quel temps fera-t-il cet automne en Espagne ?

Selon les prévisions du service britannique Met Office, les trois prochains mois présenteront probablement des précipitations inférieures à la moyenne à l’intérieur et dans le sud-ouest de la péninsule. Dans le reste du pays, ils pourraient se situer dans les valeurs habituelles.

C’est un scénario négatif pour des communautés comme Castilla-La Mancha ou Extremadura, qui souffrent d’une aridité alarmante. Le Met Office prévoit également une chute un peu plus chaude que la normale, un extrême qui n’aiderait pas non plus son rétablissement, rapporte Meteored.

L’Agence nationale de météorologie (AEMET), pour sa part, est d’accord avec les prévisions. Selon l’agence espagnole, il y a une forte probabilité que les thermomètres restent au-dessus des valeurs normales au moins jusqu’en novembre. Quant aux pluies, L’AEMET n’est pas d’accord avec ses collègues britanniques et considère qu’ils seront dans les valeurs moyennes.

Des trois mois qui composent l’automne climatologique (septembre, octobre et novembre), novembre est de loin le mois le plus pluvieux en moyenne en Espagne (bien que cela dépende des régions) et les températures les plus chaudes et les plus agréables se produisent en septembre.

Les endroits où il pleut généralement le plus pendant les mois d’automne sont généralement dans le nord de l’Espagne, au sud de Valence et au nord d’Alicante, au nord des îles Baléares et dans certaines régions de Cadix et du système central. En septembre, il pleut davantage dans le sud-est de la péninsule et le nord de la Catalogne.

L’automne le plus chaud jamais enregistré dans notre pays a été 2014 tandis que la plus froide était 1976. Au cours de ce siècle, l’année la plus humide était 2003 et la plus sèche était 1978, 1981 et 2007.