Ce sera la participation espagnole aux Jeux Olympiques de Tokyo

19/07/2021 à 17h35 CEST

L’Estaña sera largement représentée aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 cet été.

Durant tous ces mois de classements et de championnats, les Comité olympique espagnol (COE) a donné le feu vert pour participer aux Jeux olympiques jusqu’à 321 athlètes qui cherchera des médailles dans les différentes compétitions qui se joueront au Japon entre les 23 juillet et 8 août 2021.

Au total, et avec les plus de 300 représentants qui porteront du rouge, L’Espagne sera représentée dans 29 des 33 sports olympiques que les médailles seront jouées à Tokyo 2020, et ne seront absentes que dans les modalités de surf, lutte, rugby et baseball.

Concernant les modalités, L’athlétisme sera le plus représenté avec 55 athlètestandis que les sports comme escrime ou alors l’escalade n’aura qu’un seul représentant Espanol. Les sports nautiques seront les deuxièmes les plus représentés, avec 45.

Sur les 321 athlètes espagnols pour les Jeux Olympiques de Tokyo, 184 sont des hommes et 137 des femmes.

Le canoéiste Saul Craviotto et le nageur Mireia Belmonte, avec quatre médailles olympiques chacune, seront les porte-drapeaux de l’équipe espagnole lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo le 23 juillet.

Voici la répartition par sports des athlètes espagnols à Tokyo 2020 :

Athlétisme : 55

Badminton : 2

Basket-ball : 24

Handball : 28

Boxe : 4

Cyclisme sur route : 7

Cyclisme sur piste : 2

VTT : 3

Escrime : 1

Football : 18

Gymnastique artistique : 9

Golf : 4

Haltérophilie : 4

Equitation : 5

Hockey : 32

Judo : 7

Karaté : 2

Escalade : 1

Natation : 9

Natation synchronisée : 8

Sauts : 2

Water-polo : 24

Planche à roulettes : 3

Pentathlon Moderne : 1

Canoë : 11

Eaux vives : 4

Aviron : 6

Taekwondo : 4

Tennis : 8

Ping-pong : 3

Tir à l’arc : 2

Tir olympique : 2

Triathlon : 5

Bougie : 15

Beach-volley : 4