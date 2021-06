“Ce sera la première fois que je courrai deux courses d’affilée au même endroit en F1”

in

30/06/2021 à 15h07 CEST

.

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1, a déclaré, avant d’affronter le Grand Prix d’Autriche, le neuvième du Championnat du Monde, qui se tiendra à nouveau au Red Bull Ring de Spielberg, que ce « sera la première fois que je courrai . deux courses d’affilée sur la même étape en F1″.

Alonso Il a ainsi évoqué le fait que le prochain Grand Prix, celui d’Autriche, se tiendra ce week-end sur le circuit de Spielberg, qui accueillait dimanche dernier le Grand Prix de Styrie.

“C’est la troisième course de notre premier ‘triple week-end’ cette saison, alors je me suis assuré de prendre le temps de recharger mes batteries avant ce week-end”, a-t-il commenté. Alonso, 39 ans, qui, après deux ans d’absence, est revenu dans la catégorie reine avec l’équipe avec laquelle il a célébré ses deux Coupes du monde (2005 et 2006, de celle dénommée Renault).

Durant ces journées, le brillant coureur asturien s’est consacré, avant tout à la préparation physique, en profitant pour faire des randonnées en VTT à travers les pentes abruptes des Alpes.

“C’est la première fois que je vais affronter deux courses d’affilée sur la même étape en Formule 1. Je veux déjà me remettre sur la bonne voie pour une autre course ici et continuer sur la bonne voie”, a déclaré l’Espagnol, qui a terminé neuvième. dimanche dernier, sur cette piste, le Grand Prix de Styrie.

“Comme nous l’avons vu le week-end dernier, les qualifications et la gestion du trafic peuvent être difficiles avec un tour si court”, a-t-il déclaré. Alonso, qui compte 32 victoires et 22 pole positions dans la catégorie reine du sport automobile.

“La gestion des pneus est également essentielle ici et les composés sont un peu plus souples ce week-end, ce qui représente un nouveau défi pour nous”, a expliqué Alonso, dans des déclarations publiées par son équipe ce mercredi en Autriche.

« Le temps est aussi très imprévisible, car il peut y avoir un ciel bleu clair, avec des températures élevées ; et tout à coup il se met à pleuvoir abondamment, avec des décharges électriques même possibles » expliqué.

“Nous aimons ce genre de défis en tant que pilotes et je pense que cela rend les courses ici deux fois de suite assez intéressantes alors que vous essayez d’ajuster et de perfectionner votre week-end”, a déclaré Alonso avant le Grand Prix d’Autriche, de retour sur le Red Spielberg’s Bull Ring.