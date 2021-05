Ce sera la promotion pour la promotion en Liga

31/05/2021 à 10h41 CEST

La premier tour de promotion pour la promotion à LaLiga Santander Il débutera ce mercredi à Montilivi avec Gérone-Almería et se terminera jeudi à Butarque avec Leganés-Rayo Vallecano.

Les horaires du premier tour de la phase de promotion sont les suivants :

– En allant:

Mercredi 2 juin : Gérone-Almería (21h00)

Jeudi 3 juin : Rayo Vallecano-Leganés (21h00)

– Revenir:

Samedi 5 juin : Almería-Gérone (21h00)

Dimanche 6 juin : Leganés-Rayo Vallecano (21h00)

Les éliminatoires, qui affronteront respectivement les troisième et sixième classés et les quatrième et cinquième, arrivent trois jours seulement après la dernière journée de championnat et toute la charge de matches du mois dernier.

N’oubliez pas que si l’égalité se termine par une égalité, l’équipe qui a terminé plus haut dans le classement serait qualifiée. Dans ce cas, ce seraient Leganés et Almería qui auraient ce point en faveur.

Les vainqueurs des deux demi-finales se rencontreront la semaine prochaine à la recherche de la dernière place qui donnera la promotion – avec l’Espanyol et Majorque – à LaLiga Santander.