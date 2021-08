Ce sera la punition pour l’entraîneur qui quitte sa surface technique

13/08/2021

Act à 13:10 CEST

L’un des gestes qui plus nous voyons chaque week-end dans la Ligue espagnole, plusieurs fois instinctivement et d’autres par les nerfs de la rencontre, commencera à être discipliné depuis le début de ce soir saison 2021-2022. C’est à propos de quand entraîneurs de l’une des équipes ils quittent la zone technique autour de leur banc et ils le font sans l’autorisation de l’officiel de match. Quelque chose que se produit à plusieurs reprises à chaque match de première division et que les techniciens doivent commencer à ne pas le faire s’ils veulent être réprimandés ou même, en cas de récidive, même être exclu du parti.

Ce durcissement de cette action est inscrit dans le nouveau Code disciplinaire que la RFEF entend entre en vigueur cette prochaine saison 2021-2022. Concrètement, c’est l’ancien Article 111, qui devient le nouveau 118 relatives aux réprimandes à l’occasion de matches. C’est au point premier de l’article précité que cette nouvelle situation est inscrite de sorte qu’elle est ainsi libellée : “Seront sanctionnés par un avertissement : a) Jeu dangereux. b) Pénétrer, quitter ou rejoindre le terrain de jeu ou quitter la surface technique sans autorisation de l’arbitre”.

Dans un autre point de ce même article un autre changement très important est ajouté, ce qui entraînera également plus d’avertissements pour tous les joueurs ou entraîneurs qui ont une sorte de réaction avec n’importe quel membre de l’équipe d’arbitrage. Le nouveau texte précise que, désormais, également Tout geste contre l’arbitre est un motif d’avertissement. Jusqu’à présent, ce n’était qu’un motif de sanction pour formuler ou faire des observations. De telle sorte que le libellé de cet autre point du même article reste ainsi à l’avenir : “Formuler ou faire des observations, des gestes ou des objections à l’arbitre principal, aux assistants et au colocataire.”. Le geste d’expression, jusqu’ici inexistant, s’y ajoute de façon concrète.

Et un autre des changements qui affecter clairement la silhouette de l’entraîneur Lors de l’élaboration de la réunion, il est inscrit dans le Règlement de la Fédération qui vient d’entrer en vigueur. Il y indique clairement que l’entraîneur et l’assistant ne peuvent jamais se lever en même temps pour donner des directives aux joueurs. Si tel est le cas, les deux peuvent être sanctionnés par l’arbitre. Initialement avec un carton jaune. “Seul l’entraîneur, compris comme tel qui est en possession d’une licence d’entraîneur-chef ou d’entraîneur adjoint, aura le pouvoir de se lever pour donner des instructions à son équipe dans la zone technique, ne pouvant pas faire les deux en même temps. La violation de cette règle entraînera la purge des responsabilités dans le domaine disciplinaire. “Des changements qui iront sans aucun doute affecter la silhouette de l’entraîneur et sa forme de comportement pendant les réunions