Ce sera la rotation de l’équipe des Golden State Warriors

Guerriers de l’état d’or espère se battre à nouveau pour remporter la NBA cette saison après avoir passé deux ans au bas du classement en raison des blessures graves qu’ils ont tant subies Klay Thompson Quoi Stephen Curry. L’équipe de Bay a choisi deux grands joueurs dans le repêchage et a effectué quelques mouvements en agence libre qui, associés au retour tant attendu de Klay, devraient les voir se battre à nouveau pour les premières places de la ligue.

Ainsi, compte tenu de ces circonstances, nous allons faire une analyse de l’effectif de San Francisco pour séparer les différents acteurs par rôles :

Titres:

PG : Stephen Curry

SG : Klay Thompson

SF : Andrew Wiggins

PF : Draymond Vert

C : Kevon Looney

Peu de choses à dire sur le quintette de départ. La seule position qui peut être discutée est celle de cinq, qui pourrait occuper le numéro 2 du repêchage 2020 de James Wiseman, même si vu la saison dernière on suppose que Steve Kerr préférera l’utiliser dans la rotation. L’épine dorsale de l’équipe doit une fois de plus être Curry-Thompson-Green à la recherche d’un autre anneau. Andrew Wiggins doit être cohérent pour les aider.

Réservations

PG : Jordan Poole

SG : Moses Moody, Damian Lee et Mychal Mulder

PF : Juan Toscano-Anderson, nemanja Bjelica, Andre Iguodala

C : James Wiseman

Les positions de réserve vont être essentielles pour que les Warriors remportent la NBA. Sur les rings, des hommes comme Shaun Livingston ou Leandro Barbosa ont joué un rôle clé. Les Warriors ont besoin que les jeunes du repêchage contribuent, que Bjelica montre son meilleur niveau et que Poole et Lee fassent un pas en avant (il ne parle pas d’Iguodala, je pense que son rôle à ce stade devrait aller davantage à aider sur un niveau tactique et motivationnel).

L’effectif est indemnisé, tout dépend des blessures en respectant les stars cette fois pour voir le vrai potentiel de ceux de la Baie.