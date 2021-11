Ce sera l’aide de 100 euros par enfant à charge qui arrivera en 2022

11/04/2021

Les budgets généraux de l’État pour l’année 2022 comportent une nouvelle mesure liée à l’éducation : une aide pouvant aller jusqu’à 100 € par enfant pour ceux qui perçoivent le Revenu minimum vital (IMV) et pour les familles qui ont un faible loyer.

Une aide qui était déjà reçue par les personnes qui travaillaient et qui avaient des enfants entre 0 et 3 ans et qui s’étend désormais à celles qui ne sont pas sur le marché du travail.

Comment puis-je demander l’aide de 100 euros par enfant ?

En plus des bénéficiaires de l’IMV avec enfants à charge, le gouvernement formé par PSOE et United We Can ont conclu un accord pour que les familles formées par deux parents et un enfant et qui entrent moins de 27 000 € et celles formées par deux parents et deux ou plus les enfants qui gagnent moins de 32 100 euros par an bénéficient de cette aide. S’il s’agit d’une famille monoparentale avec un enfant, le plafond est de 25 700 € et s’il y a deux descendants, le revenu doit être inférieur à 30 800 €.

Le montant à percevoir dépendra de l’âge des fils et des filles : 100 € par mois pour chaque enfant entre 0 et 3 ans ; 70 € entre 3 et 6 ans ; et 40 € entre 6 et 18 ans.

Parmi les conditions requises pour accéder au revenu minimum vital figurent, entre autres, être résident en Espagne, avoir entre 23 et 65 ans et avoir un revenu inférieur à celui indiqué dans ce tableau.

Tableau sur le plafond en euros pour percevoir le Revenu Minimum Vital | Sécurité sociale

Ainsi, ceux qui perçoivent l’IMV, se verront rajouter jusqu’à cent euros de plus pour chaque enfant qu’ils auront.

Pour pouvoir demander l’aide jusqu’à 100 euros par enfant, il faut le faire par l’intermédiaire de l’Agence des impôts et présenter le formulaire 140, à la fois par voie électronique et en personne.

Comment demander de l’aide pour les enfants handicapés ?

Les unités familiales responsables d’un enfant mineur handicapé à 33 % ou d’un enfant plus âgé handicapé à plus de 65 % peuvent demander le revenu minimum vital à titre d’aide.

Auparavant, ces familles recevaient le Soutien aux enfants à charge. Les familles avec un enfant mineur handicapé à 33 % percevaient 1 000 euros par an ; Ceux avec un enfant majeur avec un handicap à 65% ont reçu 4 747,20 € et avec un handicap supérieur à 75% 7 120,80 €.

A partir du 1er juin 2020, toutes les personnes qui souhaitent solliciter cette aide doivent solliciter l’IMV.