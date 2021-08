Ce sera l’arbitrage pour la saison 2021-22

13/08/2021 à 10h36 CEST

Ce jeudi Le comité technique des arbitres a annoncé les nouvelles de l’arbitrage pour cette saison dans la bouche de sa tête, Carlos Velasco Carballo. Surtout, et comme nous l’avons déjà fait dans SPORT ; ceux liés aux mains qui, comme d’autres situations (pénalités, performance VAR) ont expliqué lors de leur intervention.

Mais la question est : Comment les arbitres de football espagnols vont-ils arbitrer cette saison ? Dans le journal SPORT, nous avons eu accès à la circulaire d’arbitrage CTA où elle détermine comment doit être la réponse arbitrale face aux situations les plus controversées : mains, hors-jeu, pénalités, intervention du VAR. Des directives qu’ils ont déjà expliquées à tous les entraîneurs de première et deuxième division hier.

Quand une main est ou n’est pas volontaire

Sans aucun doute, la question des mains est la plus complexe et la plus problématique. Ainsi, face à cette nouvelle saison 2021-2022, les mains suivantes seront sanctionnées :

1.- Main volontaire : Lorsqu’un joueur touche volontairement le ballon avec sa main ou son bras, par exemple en faisant un mouvement vers le ballon.

2.- Main dans une position non naturelle : Joueur qui occupe un plus grand espace avec son bras/main, court un risque et, par conséquent, coupe une passe d’un adversaire, un tir au but, etc.

Ce type de situation comprend les cas dans lesquels :

– La main ou le bras sont clairement détachés et éloignés du corps.

– La main ou le bras est clairement détaché au-dessus de l’épaule.

3. Main immédiate au but, même accidentelle : Le joueur qui marque le but :

– Marquer un but directement avec la main ou le bras, même accidentellement.

– Marque un but immédiatement après que le ballon a touché sa main ou son bras, même accidentellement.

Les mains ne seront pas punissables cette saison 2021-2022 :

1.- Main en position naturelle.

2.- Mains proches ou proches du corps : Si la main ou le bras sont proches du corps et ne sont pas dans une position non naturelle qui occupera plus d’espace.

3.- Mains appuyées ou vers l’appui : Si la main est appuyée ou en voie d’appui. La main comme outil de soutien pour maintenir l’équilibre. Si le joueur tombe et que la main ou le bras se trouve entre le corps et le point d’appui au sol, mais pas loin du corps sur le côté ou verticalement.

4.- Mains après le ballon joué par le joueur lui-même : Si le joueur joue délibérément le ballon et qu’il frappe sa propre main/bras.

5.- Main provenant d’un dégagement d’un coéquipier : Si le ballon provient directement du dégagement d’un coéquipier et que le ballon atteint de manière inattendue un autre défenseur, frappant la main ou le bras.

6.- But après main accidentelle et immédiate d’un coéquipier : Si le joueur marque un but immédiatement après que le ballon touche accidentellement la main ou le bras d’un coéquipier.

7. But après main non immédiate accidentelle : Le joueur qui marque le but marque après que le ballon ait touché accidentellement sa main ou son bras mais l’action n’est pas immédiate ou le ballon est entraîné depuis un certain temps à distance, un dribble vers un adversaire.

Comment les tacles ou les disputes de balle seront pénalisés

Un autre aspect à considérer est celui des entrées ou des litiges. Le CTA distingue ici trois types d’actions :

A.- Imprudence : Sans sanction disciplinaire par eux-mêmes.

B.- Imprudence : Actions qui portent l’avertissement.

C.- Recours à une force excessive : Il s’agit d’actions dignes d’expulsion où l’arbitre doit évaluer des aspects tels que la zone du corps avec laquelle le joueur effectue le plaquage (crampons, cou-de-pied, jambe) ; la zone du corps où l’adversaire est touché (pied, cheville, tendon d’Achille, jambe, corps, tête) ; l’intensité de l’action, la vitesse de l’action ou la force utilisée dans l’action.

A tout cela s’ajoute le risque de blessure et l’intégrité physique de l’adversaire. Ici, les arbitres doivent protéger l’intégrité physique des joueurs et sanctionner ce type d’actions par le carton rouge correspondant lorsqu’elles sont exécutées avec une force excessive ou mettent l’adversaire en danger de blessure et d’intégrité physique.

S’il n’est pas utilisé avec une force excessive et qu’il n’y a pas de risque de blessure, l’action doit être considérée comme imprudente et le carton jaune correspondant doit être montré.

Usage illégal des armes

Dans ces situations, les directives sont claires. Dans le cas où le joueur frappe imprudemment un adversaire, il doit être averti. Si, au contraire, ce coup est exécuté avec une force ou une brutalité excessive, le joueur doit être expulsé. L’arbitre doit évaluer la force et l’intensité de l’action, le risque de blessure de l’adversaire et le geste effectué par le joueur lors de la frappe (geste du bras en avant/en arrière ou en levant uniquement le bras dans la contestation). Surtout, je

En outre, les Lois du Jeu établissent que le joueur qui, sans contester le ballon, frappe délibérément un adversaire ou toute autre personne à la tête ou au visage avec sa main ou son bras, l’action sera considérée comme une conduite violente et punie d’un carton rouge. .à moins que la force utilisée soit négligeable. Par conséquent, dans les actions dans lesquelles le ballon n’est pas à portée d’être joué, le carton rouge sera la sanction disciplinaire la plus appropriée.

Situations de hors-jeu

L’un des problèmes les plus controversés concerne le hors-jeu. Aspect sur lequel le CTA a également insisté et où sont établis les scénarios suivants :

A.- Interférence dans le jeu :

1. Obstruction du CHAMP VISUEL de l’adversaire. En règle générale, lorsque le joueur en place se trouve dans la surface de but et dans la trajectoire du ballon, le hors-jeu sera sanctionné. Et la distance entre le joueur en position de hors-jeu et le gardien ou le défenseur devra être évaluée.

2.- Différencier le ballon à un adversaire : Ici, la distance par rapport au joueur défensif doit être évaluée. Si le joueur fait un mouvement avec l’intention de contester le ballon.

B.- Gagner l’avantage d’un adversaire :

1.-Jeu DÉLIBÉRÉ par un défenseur : NON CONTREFAÇON : Si le défenseur décide d’aller jouer le ballon (action), s’il a le temps et les options pour le jouer, la distance et l’espace, s’il a le contrôle du corps et de la situation.

2.- Rebond, déviation ou arrêt : S’il s’agit d’une INFRACTION : Si le défenseur trouve le ballon à l’improviste, s’il est surpris par l’arrivée du ballon et que son geste n’est qu’une réaction instinctive pour essayer de le jouer, s’il n’a pas options et temps, le ballon a été joué pour la dernière fois à courte distance, avec vitesse, sans temps pour contrôler le corps et la situation. Ou s’il s’agit d’un tir au but (sauvé).

Le VAR n’intervient qu’en cas d’erreurs claires et manifestes

C’est un autre des points qui génère le plus de controverses tout au long de la saison. Ici, le CTA a clairement défini deux lignes directrices :

.- Que le VAR ne peut jamais recommander un avis sur «gris & rdquor; ou discutable, ou rechercher la meilleure décision pour chaque incident.

.- Le VAR ne peut intervenir que dans le cas où l’arbitre commet une erreur claire, évidente et manifeste. La « ligne d’intervention & rdquor; de la VAR doit être élevée, de sorte qu’en cas de doute sur l’intervention en recommandant ou non une révision à l’arbitre, la décision soit de ne pas le faire.

Les petits contacts ne seront pas sifflés en guise de sanction. Ici, le CTA a donné des orientations claires en conséquence des comportements observés depuis l’arrivée de la VAR et où le nombre de pénalités sanctionnées a considérablement augmenté.

Et dans certains cas, il y a des joueurs qui, profitant de l’existence de cette technologie, utilisent n’importe quel contact pour tomber et restent sur le terrain en attendant que le VAR recommande une révision à l’arbitre.

Ainsi, à partir de cette saison, les arbitres ne devraient pas sanctionner de petits appels, de charges légères ou d’incidents similaires. La sanction d’une pénalité doit correspondre à une action d’infraction claire et significative d’un défenseur, avec une corrélation entre cause et effet, et avec une intensité suffisante pour justifier la sanction.

De même, la consigne donnée aux VAR est qu’ils n’interviennent pas en recommandant à l’arbitre la révision d’un incident de ce type, des contacts légers, mais qu’ils ne le fassent que dans des pénalités claires et suffisamment importantes.