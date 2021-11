Ce sera le barrage du repêchage de la zone européenne

14/11/2021

Agir le 15/11/2021 à 00h45 CET

Avec la longue victoire remportée lors de l’Espagne-Suède (1-0) disputée au stade de La Cartuja, La Roja se qualifie directement pour la phase finale de la Coupe du monde au Qatar 2022 et évite une phase de play-off très dangereuse dans laquelle il pourrait rencontrer des rivaux de haut niveau comme le Portugal. Ce sera la Suède de Janne Andersson qui devra être très attentive à tirage au sort des play-offs le 26 novembre qui se tiendra à Zurich.

Les Nordiques, après leur fiasco contre la Géorgie (2-0) lors de l’avant-dernière journée et leur nouvel échec contre l’équipe de Luis Enrique, seront l’une des dix secondes du groupe qui entrera dans le tirage au sort, avec deux équipes qui entreront dans le Repêchage grâce au classement qu’ils ont obtenu dans l’UEFA Nations League 2020-21. L’Espagne, en tête du groupe B, libère un de ces « sièges de grâce » pour les équipes qui ne se sont pas directement qualifiées.

Douze équipes et deux grosses caisses

Dans la tombola, les six meilleurs seconds classés iront dans le Pot 1 et disputeront la demi-finale du play-off, un match unique, à domicile. Les six équipes restantes iront dans le Pot 2.

L’ordre sera établi en appliquant une série de critères après avoir écarté les résultats du deuxième groupe contre les équipes qui occupent la sixième position (en groupes à six combinés), en plus de prendre en compte la règle de « confrontation interdite entre équipes et rdquor; selon les équipes qui tombent en séries éliminatoires, comme dans le cas de l’Ukraine et de la Russie, qui ne peuvent pas s’affronter.

Ces demi-finales sont prévues le jeudi 24 mars 2022 et ils seront regroupés dans les voies A (demi-finales 1 et 2), B (3 et 4) et C (5 et 6).

Pour déterminer quel vainqueur de la demi-finale jouera le 29 mars chacune des trois finales des play-offs en tant que local, il y aura un tirage supplémentaire pour chaque itinéraire.

Au total, récompenses UEFA parmi les 55 équipes participantes 13 places pour la Coupe du monde Qatar 2022 à jouer du 21 novembre au 18 décembre 2022,1