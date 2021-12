Ce sera le cargo (sous voiles) qui transportera 7 000 voitures

28/12/2021

Un cargo pour transporter jusqu’à 7 000 voitures à travers l’océan & mldr; voile? Oui, c’est le défi du projet Wind Powered Carrier (wPCC) porté par un consortium suédois dont Wallenius Marine fait partie. Les tests nécessaires sont déjà en cours et le premier navire devrait sillonner les mers en 2025.

La conception Oceanbird se compose effectivement de un grand cargo, propulsé à la voile, capable de transporter 6 000 à 7 000 véhicules. Mais, malgré les dimensions considérables qu’il lui faudra pour atteindre cet objectif, il pourra réduire de 90 % les émissions polluantes sur une traversée de l’Atlantique, selon son site internet.

Il y a quelques années, le jeune professeur d’aérospatiale Jakob Kuttenkeuler a participé à des régates de voile et a créé un programme de simulation pour optimiser les performances de ses voiliers. Vingt ans plus tard, ce programme a servi de base, avec des améliorations considérables, pour calculer comment le projet Oceanbird peut réduire les émissions de 90 %.

« Les bateaux concept Oceanbird sont moitié avions, moitié bateaux », explique Jakob Kuttenkeuler, qui a de l’expérience dans les deux domaines.

En fait, une combinaison de technologies aéronautiques et navales est utilisée pour construire ce navire afin qu’il puisse profiter pleinement du vent.

Les bougies, cependant, ne seront pas conventionnelles, mais la toile habituelle sera remplacée par des matériaux rigides, comme de grands panneaux composites et atteindra une hauteur de 80 mètres.

En cas de vent fort, grâce à un dispositif télescopique, la hauteur de ces voiles peut être réduite à 50 mètres.

Les dimensions du bateau seront considérables. Au total, le navire mesurera 200 mètres de long, 40 mètres de large et 100 mètres de haut. (bougies incluses).

Pour des raisons de sécurité et pour mieux manœuvrer le navire dans un port, des moteurs seront également installés.

Moins de vitesse, mais sans gaspiller de carburant

La vitesse de ce cargo ne sera pas très élevée. On estime que la traversée de l’océan Atlantique prendrait environ 12 jours contre 7 jours que prennent actuellement les cargos traditionnels. Cependant, l’avantage sera une nette réduction des émissions, avec la réduction conséquente des coûts.

Le projet a la participation de l’Institut royal de technologie de Stockholm et a jusqu’à présent un investissement de 27 millions de couronnes suédoises (environ 2,6 millions d’euros) par le gouvernement comme preuve de son importance. Il y a quelques mois un essai en mer a été réalisé avec un modèle réduit pour évaluer son état statique et ainsi améliorer son développement.

Le transport maritime est l’une des principales causes d’émission de gaz à effet de serre. Pour se faire une idée, il suffit de dire que des études récentes ont montré que 47 bateaux de croisière polluent dix fois plus que toutes les voitures en Europe.

Oceanbird a été l’un des lauréats des 2021 Wind Propulsion Innovation Awards, qui a été organisé par l’International Windship Association (IWSA) pour promouvoir le transport maritime avec l’énergie éolienne lors de la COP26. Sélectionné par le jury comme finaliste, Oceanbird a remporté la catégorie Wind Propulsion Products Award par vote ouvert avec 40 000 candidatures.

Trois équations clés

La base des simulations qui ont été effectuées pour concevoir le navire sont essentiellement trois équations d’équilibre qui fonctionnent en harmonie. L’une est liée à la poussée : les forces qui font avancer le bateau (les ailes et parfois le moteur) doivent être égales aux forces qui le ralentissent (la somme des composantes de résistance, principalement la coque).

La seconde est l’équation latérale. Le bateau ne roulera pas droit vers l’avant comme un cargo conventionnel, mais légèrement sur le côté comme n’importe quel autre voilier (c’est ce qu’on appelle souvent la hauteur sous barrot).

La troisième équation est liée au vent, qui va pousser les ailes au-dessus de l’eau, l’équation du talon. «C’est quelque chose qui m’a surpris. Avant de faire les simulations, je pensais que le bateau, étant le voilier le plus haut du monde, aurait une liste beaucoup plus longue et j’étais préoccupé par la charge et la quantité d’eau de ballast nécessaires pour maintenir la stabilité. Mais la coque spécialement conçue stabilise le bateau, de sorte qu’il ne s’inclinera pas à plus de 5 degrés maximum, même sans lest. Avec lest vous ne remarquerez pas l’inclinaison à bord ! ».

