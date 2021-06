ce sera le combat entre Mayweather et Logan Paul

03/06/2021 à 11:22 CEST

Le combat auquel devra faire face le combattant à la retraite Floyd Mayweather Jr. contre le youtubeur Logan Paul aura lieu dans le tôt le matin du lundi 7 juin dans notre pays. Le duel n’a pas été sans controverse, notamment de la part des amateurs de boxe qui estiment qu’elle dévalorise la qualité de la boxe au détriment d’une morbidité exacerbée. A) Oui, le duel sera une exhibition en raison de l’énorme différence de poids entre les deux rivaux.

Logan Paul pèse environ 190 livres, soit 86 kilogrammes. Alors que M. Money pèse environ 160 livres, environ 72 kilos qui le mettent au-dessus de 68kg avec lequel il a remporté ses victoires les plus célèbres. Cette différence de poids a fait que le combat est considéré comme une exposition et donc il n’y a pas de juges pour déterminer qui sera le vainqueur.

Par conséquent, la seule façon de remporter la victoire et éviter le nul sera celui du chloroforme, quelque chose que les deux prétendants considèrent qu’il sera donné à coup sûr. De cette façon, le youtubeur et le boxeur ont chauffé la confrontation pour augmenter la tension avant lundi, quand la cloche sonnera et la confrontation commencera.