Ce sera le congé maternité et paternité en 2022

11/01/2021 à 15h00 CET

Nous observons une tendance à la hausse de l’augmentation de la durée des congés de maternité et de paternité ces dernières années, atteignant un point tel qu’il existe actuellement une proposition sur la table de l’étendre à 6 mois d’ici 2022. Les dernières nouvelles indiquent que cette action a été exclue des budgets généraux, nous devons donc attendre pour l’instant.

Cependant, cette loi a grandement favorisé les familles, et surtout les mères, puisqu’elle a permis de poursuivre la période d’allaitement recommandée par l’OMS (6 mois).

Congé maternité et paternité 6 mois, de quelles données disposons-nous ?

Cette proposition, qui, comme on dit, a été exclue des budgets généraux, se caractérisait par les éléments suivants :

1. Extension du congé de maternité et de paternité à 6 mois.

2. Les familles monoparentales pourraient cumuler les deux victimes, soit un an.

3. Prestation pro-parentale, pour promouvoir des taux de natalité accrus.

Mais, comme nous le disons, pour l’instant, nous devons attendre de voir ce qui se passera à l’avenir et si cela se concrétisera enfin, car il s’agit actuellement d’une proposition qui a été exclue des budgets généraux pour 2022, donc son entrée en vigueur est en danger.

Qu’est-ce que le congé maternité/paternité et combien de temps est-il pour moi ?

Il s’agit d’une subvention qui est accordée aux travailleurs qui suspendent leur contrat de travail ou cessent leur activité lorsqu’ils ont un enfant, adoptent ou accueillent. Ils peuvent profiter du congé pendant les jours légalement fixés, sa durée a varié cette dernière année.

La dernière prolongation, effective à compter du 1er janvier 2021, a affecté le congé de paternité porté à 16 semaines pour les naissances après cette date (auparavant c’était 12 semaines). Cela a conduit à faire correspondre le temps dont jouissait la mère, également 16 semaines.

Les six premières semaines du congé doivent être prises après l’accouchement. La mère peut anticiper cette période jusqu’à quatre semaines avant la date prévisible de l’accouchement.

Le reste des semaines peut être reporté en fonction de l’organisation familiale et après la fin du repos obligatoire que nous avons évoqué, dont le délai est jusqu’à ce que le fils ou la fille ait 12 mois. Ce congé est rémunéré à 100 % et sera incessible de sorte que, si le père n’en bénéficie pas, il ne pourra pas l’attribuer à la mère. Pour elle, il est obligatoire et non transférable.

Il peut être apprécié à temps plein ou à temps partiel à hauteur de 50% minimum, bien entendu, en accord préalable avec l’entreprise. De plus, il est compatible et indépendant de la jouissance partagée des périodes de repos de maternité.

La proposition d’allonger le congé de paternité et de maternité à 6 mois est sur la table, mais est en danger car elle n’a pas été incluse dans les budgets généraux pour 2022

Comment demander un congé de maternité ou de paternité

Pour le moment vous ne pouvez pas demander de congé maternité pour 2022, mais compte tenu des informations actuelles, voici les étapes :

1. À travers d’Internet: Vous avez besoin d’un certificat numérique ou d’un DNI électronique et accédez au portail « Tu Seguridad Social & rdquor ;.

2. En personne: Vous devez prendre rendez-vous à l’Institut National de la Sécurité Sociale (INSS) et introduire la demande. Les documents requis sont le livret de famille, le DNI de la mère ou du père (selon qui le demande) et l’attestation de l’entreprise pour que l’arrêt maladie apparaisse. En outre, le demandeur doit se munir d’autres documents permettant de compléter les informations comme, par exemple, la carte de famille nombreuse.

Dans tous les cas, un délai maximum de 30 jours est établi pour que l’Entité de Gestion prenne contact avec le demandeur.

Actuellement, le congé de maternité et de paternité est de 16 semaines | Pexels

Qui paie le congé maternité ou paternité ?

Pendant le congé, l’INSS est celui qui verse aux travailleurs une indemnité d’invalidité temporaire dérivée de contingences communes. Celui-ci est déduit de la sécurité sociale payée par le travailleur. Il s’agit de 100 % de l’assiette réglementaire, qui sert de référence à l’assiette de cotisation pour risques communs du mois précédant le retrait.

Dans le cas d’un travailleur indépendant, il n’est pas différent du reste des travailleurs. L’allocation de paternité équivaut à 100 % de l’assiette réglementaire, ce qui, dans le cas des travailleurs indépendants, correspond généralement à l’assiette minimale de cotisation. Il est indispensable d’être à jour du paiement des cotisations.

Actuellement, et à l’horizon 2022, la proposition d’allonger les congés de paternité et de maternité à 6 mois est sur la table. En 2021, il a été paralysé par les budgets généraux.