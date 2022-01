Ce sera le modèle facial qui donnera vie à Wonder Woman dans le jeu vidéo | Jeux

Madison Hauck révèle qu’elle a travaillé comme modèle faciale Diana Prince / Wonder Woman dans le nouveau jeu vidéo DC et Monolith Productions révélé sur consoles et PC.

Aujourd’hui, rare est le jeu vidéo dont l’annonce n’est pas filtrée des jours voire des mois à l’avance. L’une des rares exceptions était Wonder Woman, la nouvelle vidéo de Monolith Productions, créateurs des jeux du Seigneur des Anneaux, Shadows of Mordor. Oui Ombres de la guerre.

merveille a eu beaucoup de succès avec ses jeux vidéo, tels que Marvel’s Spider-Man et ses suites, Marvel’s Avengers et Marvel’s Guardians of the Galaxy, alors maintenant Bandes dessinées à courant continu Il est également visé, car il y a une vie au-delà de Gotham et de Metropolis.

Si vous aimez les séries comme Friends, The Sopranos ou Game of Thrones, HBO Max les a et bien d’autres dans son catalogue.

On sait très peu de choses sur la pièce de Wonder Woman à ce jour, qui devrait Nouveaux PC et consoles, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Cela peut prendre beaucoup de temps pour voir plus de détails, mais au moins nous savons déjà une chose : qui donnera vie à Wonder Woman.

Le modèle Madison hauck a révélé sur son compte Instagram qu’elle était le modèle facial de ce jeu (via WWGameUpdates).

Le jeu Wonder Woman sera individuel, se différenciant des prochains paris Warner Bros. Games, Gotham Knights et Suicide Squad Kill the Justice League, mais oui ce sera un monde ouvert. Diana « se battra pour unir les Amazons et l’humanité ».

L’innovation la plus connue des jeux Shadows of Mordor, le système Nemesis concernant le comportement de l’ennemi, sera également utilisé dans Wonder Woman. Ce serait moins, après que WB Games ait breveté le système…

Wonder Woman est l’un des jeux vidéo non datés flottant à l’horizon, bien qu’une date réaliste soit 2023 (coïncidant peut-être avec Marvel’s Wolverine, le jeu Wolverine d’Insomniac pour PS5).

Avant cela, en 2022 (s’il n’y a plus de retard) viendra Gotham Knights, le jeu Waner Bros. Montréal avec Batgirl ou Nightwing (le studio travaillerait également sur un jeu Superman). Ceci est suivi par Suicide Squad de Rocksteady Kill the Justice League, avec Harley Quinn ou Deadshot combattant la Justice League.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.