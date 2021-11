Ce sera le premier ordinateur quantique du sud de l’Europe, à être installé à Barcelone

11/03/2021 à 16:15 CET

Agence SINC

Le Conseil des ministres a approuvé le 26 octobre l’octroi d’une subvention de 22 millions d’euros en 2021 pour créer Quantum Spain, un écosystème d’informatique quantique en Espagne et le premier en Europe du Sud. SIl devrait atteindre 60 millions d’euros d’investissement à travers différentes initiatives européennes publiques et privées.

Le projet impliquera 25 universités et centres d’infrastructure et de calcul intensif dans 14 communautés autonomes, la plupart d’entre elles intégrées dans le Réseau espagnol de calcul intensif (RES).

En tant que nœud principal de ce réseau, le Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) coordonnera les contributions à Quantum Espagne et accueillera dans ses installations les premier ordinateur quantique basé sur la technologie européenne des circuits supraconducteurs.

Le coordinateur du projet sera le docteur en informatique quantique Image de balise Alba Cervera du BSC-CNS, qui a déclaré : « C’est un honneur d’avoir la responsabilité de coordonner ce macro-projet, avec lequel nous aurons un ordinateur quantique à la disposition de toute la société et nous promouvrons un écosystème quantique solide avec l’aide de tous les groupes d’informatique quantique. Espagnol & rdquor ;.

Le docteur en informatique quantique Alba Cervera, coordinatrice du projet Quantum Spain. | BSC-CNS

Il est prévu que le nouvel ordinateur quantique disposera d’une première puce à deux qubits ou bits quantiques d’ici fin 2022 et intégrera progressivement de nouvelles versions de puces, jusqu’à atteindre 20 qubits en 2025. La construction du matériel sera réalisée en collaboration avec des entreprises spécialisées dans ce secteur émergent.

Doit être adapter un espace physique, avec l’infrastructure nécessaire pour la réfrigération de base, le contrôle de la température, l’humidité et l’alimentation électrique. La cryogénie et l’électronique rapide doivent être atteintes. Ensuite, un ordinateur fonctionnel doit être assemblé pour recevoir les premiers qubits

« L’objectif de Quantum Spain ce n’est pas pour rivaliser avec d’autres ordinateurs quantiques en nombre de qubits, nous voulons de la qualité plutôt que de la quantité, un dispositif fonctionnel qui soit utile et résolve de vrais problèmes & rdquor ;, souligne Cervera, « nous voulons qu’il soit utile pour l’Espagne de développer ses propres algorithmes, pour favoriser son utilisation transversale à la fois pour la recherche et pour les entreprises et pour former les futurs utilisateurs de cette technologie & rdquor ;.

L’écosystème quantique

En plus de la fabrication du ordinateur quantique, Quantum Spain se concentre sur trois autres piliers : le développement de algorithmes quantiques pour résoudre les problèmes réels rencontrés par les entreprises et les organismes publics, création d’un système de accès à distance à travers le cloud et un Programme de formation pour les utilisateurs et tous les nœuds RES de ce type de technologie.

Des centres qui faciliteront l’accès aux utilisateurs de l’ordinateur quantique (à gauche) et à ceux qui participeront à la recherche et à la création d’algorithmes (à droite). | BSC-CNS

« Quantum Spain, encadrée dans un contexte de concurrence féroce entre tous les pays pour atteindre des capacités de calcul quantique, est un pari réel et ferme pour construire un ordinateur quantique basé sur les courants supraconducteurs, pour développer des algorithmes utiles, pour fournir une simulation classique et développer les talents& rdquor;, souligne José Ignacio Latorre, l’un des experts qui a travaillé avec le gouvernement pour définir ce plan.

Latorre, directeur du Center for Quantum Technologies à Singapour et scientifique au Center for Quantum Research à Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis), reconnaît les défis en suspens : « Le premier, je suis désolé de le dire, sera de surmonter les obstacles bureaucratiques. Le système scientifique espagnol ne s’adapte pas aux temps de développement vertigineux nécessaires pour rivaliser dans le contexte international. Le suivant est de générer une infrastructure solvable. Il est tout aussi important d’accompagner cet équipement en prenant en charge l’ensemble du système de génération de talents. Le grand défi est de ne pas rater le train à la frontière de la science et de la technologie mondiale & rdquor ;.

Applications informatiques quantiques

L’informatique quantique a des applications potentielles en intelligence artificielle (IA) –un des objectifs principaux–, en chimie quantique, en finance, dans l’optimisation des processus de la chaîne de production, la cryptographie, la cybersécurité, la logistique et dans de nombreux problèmes qui nécessitent des besoins informatiques intenses.

Actuellement, c’est l’un des axes de recherche et développement sur lequel il est mené une carrière internationale plus intense. L’une des particularités de l’engagement de Quantum Spain est qu’elle n’a pas l’intention de se joindre à cette course en achetant du matériel informatique à des pays tiers et s’engage à développer sa propre technologie, à limiter la dépendance et à maintenir le plus haut degré possible de souveraineté technologique et économique.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’alliance EuroHPC Joint Undertaking, qui promeut les capacités européennes en calcul intensif, et encourage surtout les synergies entre les technologies quantiques et l’intelligence artificielle – un domaine connu sous le nom de Quantum Machine Learning – en tirant parti des caractéristiques des infrastructures quantiques pour faciliter le processus de formation de certains algorithmes d’apprentissage en profondeur.

Quantum Spain est promu par le secrétaire d’État à la numérisation et à l’intelligence artificielle (SEDIA) de la Ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique, une initiative visant à renforcer la capacité espagnole de calcul intensif à la suite de l’agenda Spain Digital 2025 et de la stratégie nationale d’intelligence artificielle (ENIA).